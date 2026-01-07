Els termòmetres es desplomen al Berguedà en la matinada més freda dels darrers anys a Catalunya

Només en punts determinats del litoral i les Terres de l'Ebre els termòmetres s'havien enfilat dels zero graus. Aquesta és l'observació general que deixa entreveure els registres de la quina ha estat la matinada més freda a Catalunya, en termes generals, des del 6 de gener de 2021. Així ho ha compartit el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), fent repàs d'unes primeres hores del dia molt fredes, també al Berguedà.
Segons els registres de les estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat, la de Guardiola de Berguedà ha assolit el rècord berguedà d'aquesta jornada. A les 08.16 hores s'arribava als -9,2 graus en aquesta instal·lació. Continua al rànquing l'estació de la Quar, que ha marcat -8,5 graus a les 06.53 hores. Sobre aquesta dada, l'agència catalana ha apuntat que es tracta de la mesura més baixa d'ençà de l'onada de fred del febrer de 2012.
L'equipament de Gisclareny ha registrat els -7,9 graus a les 03.21 hores de la matinada, mentre que al Clot del Moro (Castellar de n'Hug) s'ha arribat als -5,9 a les 07.34 hores. Finalment, al Santuari de Queralt, la mínima d'aquest dimecres ha estat de -4,4 graus. Altres registres disponibles són els de l'estació automàtica de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) situada a l'Institut Guillem de Berguedà de Berga, que ha marcat els -6,5 graus als volts de les 09.00 hores. I a l'estació disponible de l'Ajuntament d'Avià, s'han quedat a prop, amb -6,0 graus a les 08.31 hores.
De fet, el fred és sostingut al llarg del dia, i bona prova són els registres de màximes que aporten les mateixes estacions. Les dades més elevades són els 4,8 graus de Castellar de n'Hug, els 4,6 de Guardiola i els 4,3 de Queralt. En canvi, a Gisclareny i a la Quar no han acabat d'arribar al grau positiu (0,8 graus de màxima fins a les 14.00 hores), unes xifres similars a les màximes de les instal·lacions d'Avià i de l'institut de Berga. Totes s'han registrat entre les 12.34 i les 15.00 hores.
Tot plegat, des del Meteocat apunten que la predicció pels dies vinents estarà marcada especialment pel vent. De fet, l'alerta s'eleva al nivell alt al Berguedà, segons l'avís vigent. En tot cas, s'espera que els termòmetres repuntin i es mantinguin estables. Cal tenir present que el Govern va activar l'alerta per fred molt intens el darrer 4 de gener, a la qual ara se suma el Ventcat.