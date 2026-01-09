09 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Coneix a la Noa, la primera nascuda a l'Hospital de Berga aquest 2026

És filla de la Judith i el Jordi, veïns de Berga, i també té una germana gran

  • La petita Noa amb la seva família -

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 15:21

L'Hospital de Berga ha donat la benvinguda aquest divendres, 9 de gener, a la primera berguedana nascuda al centre de salut comarcal aquest 2026. Es diu Noa i és veïna de la capital. La Noa és filla de la Judith i el Jordi, veïns de Berga. També té una germana gran.

El primer part a la comarca s'ha fet esperar una mica. A la resta de regions sanitàries ja fa dies que van néixer els primers nadons. El primer de tota Catalunya va ser l'Ander, nascut a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell 38 minuts després de la mitjanit de l'1 de gener. Pocs minuts després (00.41 hores) ho va fer la Sira a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, la primera a la Catalunya Central.

Altres nadons molt primerencs van ser l'Alda Joana, nascuda a les 00.42 hores a l'Hospital Santa Caterina de Salt, dins la Regió Sanitària de Girona; la Thais, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (00.49h); i l'Ishaqa, a les 03.30 hores a l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre).

Hores més tard, van néixer l'Osayd a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a les 07.02 hores, dins la Regió Sanitària de Lleida; el Marcos, a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona a les 08.28 hores (Regió Sanitària del Camp de Tarragona); el Nadir a l'Hospital del Vendrell, estrenant els naixements a la Regió Sanitària del Penedès a les 08.36 hores; i l'Eiden, nascut a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell a les 11.25 hores va ser el primer de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran.

Et pot interessar