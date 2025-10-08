L'àrea Maternoinfantil de l'Hospital de Berga repeteix com a finalista dels premis BSH

L'Hospital de Berga ha estat reconegut com a finalista als Premis BSH (Best Spanish Hospitals Awards) d'enguany, en la categoria Maternoinfantil del grup d'hospitals públics bàsics i comarcals. És el segon any consecutiu que el centre se situa entre els millors de l'Estat en la branca que engloba les professionals de ginecologia, neonatologia i llevadores.
Segons han informat en un comunicat de premsa, el guardó distingeix els centres hospitalaris amb millors resultats en qualitat assistencial, eficiència i adequació clínica. Per aquest motiu, l'Hospital de Berga entoma aquest reconeixement com una mostra de "la bona feina de tot l'equip professional", així com de "la millora contínua en l'atenció a mares, nadons i famílies". D'aquesta manera, des del centre comarcal refermen el seu compromís "amb una assistència humanitzada, segura, de qualitat, i centrada en les persones".
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar ahir a la Casa Convalescència de Barcelona. En representació de l'Hospital de Berga, van recollir el diploma la directora d'Infermeria, Sandra Hernández, i la responsable de Documentació Sanitària, Sandra Nieto. El director del Servei Català de la Salut, Alfredo García, va ser l'encarregat de lliurar-los la certificació durant la cerimònia.
Tal com han emfatitzat en l'escrit, els Premis BSH s'han consolidat com una referència estatal en l'avaluació objectiva del rendiment hospitalari, mitjançant l'anàlisi de més de 3.000 indicadors per centre i fins a 110 processos clínics. En aquesta edició, la setena del certamen, hi han participat 149 hospitals (89 públics i 60 privats) de 15 comunitats autònomes. En definitiva, des del centre berguedà afirmen que l'objectiu d'aquesta iniciativa és "compartir bones pràctiques i impulsar la millora continuada del sistema sanitari".