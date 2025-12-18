L'ACA posa a prova les sirenes que han d'alertar la població del trencament de la presa de la Baells

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fet aquest dijous una prova tècnica per comprovar el funcionament de les 12 sirenes instal·lades des de la presa de l'embassament de la Baells i en un total de nou municipis en sentit sud banyats pel Llobregat, al Berguedà i el Bages. L'objectiu era verificar l'efectivitat dels avisos que s'emetrien en cas que es produeixi un trencament de la infraestructura. L'acció ha comptat amb el suport de Protecció Civil.
Aquesta és la primera prova que es fa al sistema de sirenes de la Baells, instal·lades recentment. Així ho ha compartit el cap de la Unitat d'Embassaments de l'ACA, Xavier Fernàndez, qui ha detallat en declaracions a l'ACN que la finalitat és "corroborar que la cobertura acústica que tenim prevista, realment és efectiva i serveix per avisar la població en cas que es produeixi un trencament de la presa". Així, els tècnics han fet mesures amb sonòmetres per comprovar-ne l'efectivitat.
"Tot i que les preses són molt segures i no ha de passar absolutament res, el risc zero no existeix", ha recalcat Fernández, qui ha explicat que "per minimitzar les conseqüències d'allò que pugui arribar a passar disposem de diferents sistemes, com ara les alarmes". El pla d'emergències de la Baells ha comportat la instal·lació d'un total de 12 sirenes acústiques repartides pels municipis de Cercs, Berga, Avià, Olvan, Gironella, Casserres i Puig-reig al Berguedà, així com Gaià i Navàs al Bages. Les sirenes tenen l'objectiu de protegir la població davant del risc d'inundació per un hipotètic trencament de la presa.
Abans que s'activessin les sirenes, el pla d'emergències preveu tres escenaris previs per evacuar la població amb seguretat i en coordinació amb els cossos de seguretat i emergències. Sigui com sigui, les alarmes emeten dos tipus de sons: un d'estrident i repetitiu, que té per objectiu demanar a la població que s'evacuï; i un altre de sostingut i sense alteracions, que serveix per donar per finalitzada l'alerta i anunciar que ja no hi ha perill. El sistema es posarà a prova almenys un cop l'any, tot i que no es descarta portar a terme simulacres en coordinació amb Protecció Civil i altres cossos de seguretat més endavant.
El de la Baells és el quart pla d'emergències que s'implanta a les conques internes, després dels de Sau, la Llosa del Cavall i Darnius Boadella. L'ACA informa que està previst que durant l'any vinent s'implanti també a la presa de Sant Ponç. Aquestes instal·lacions s'aniran incorporant al Pla Inuncat i a la planificació de protecció civil municipal per garantir una resposta coordinada en cas d'emergència. El desplegament d'aquests plans d'emergències preveu una inversió de 3,8 milions d'euros, cofinançats pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.