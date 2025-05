Protecció Civil executa amb normalitat el simulacre de risc químic a Puig-reig

El simulacre de risc químic que, aquest dimecres al matí, s'ha dut a terme als sectors químics de la Tordera, l'Aran, el Bages, el Berguedà, l'Anoia, la Selva i Girona, s'ha desenvolupat amb normalitat i sense incidents. Aquesta és la valoració de l'exercici que fa Protecció Civil, que afirma que les 16 sirenes incloses en la prova han sonat correctament i que el missatge d'alerta simultani a la població dins el radi d'afectació ha tingut una bona recepció.

En concret, les 16 sirenes que s'han fet sonar estan repartides en 11 municipis, entre els quals Puig-reig. Segons les dades facilitades per Protecció Civil, el cens d'habitants afectats en l'espai d'influència al nucli berguedà és el més petit de tots els inclosos, amb només 32 habitants (Cal Vidal). Entre les set zones, la població resident suma prop de 40.000 persones, de les quals pràcticament la meitat es troben concentrades al de la Tordera (19.301 habitants).

L'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha vetllat el desenvolupament del simulacre des de la colònia. En aquest sentit, ha confirmat a Nació Berguedà que dels dos telèfons mòbils que duia, en un ha rebut l'alerta i en l'altre no. És per aquest motiu que l'Ajuntament de Puig-reig esperarà el filtratge definitiu de les dades que Protecció Civil farà els dies vinents per poder analitzar l'eficàcia de l'eina, incidint que "el sistema ha de funcionar per qualsevol incidència, així que la meva preocupació és que, sigui la quina sigui la procedència de l'alerta, arribi a tota la ciutadania". Així mateix, Serra també ha corroborat que el funcionament de la sirena activada ha estat correcte.

El secretari general d'Interior, Tomàs Carrión, i la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, han fet seguiment de l'activació de les sirenes i l'enviament de missatges mòbils des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ubicat al Departament d'Interior. En declaracions a l'ACN, Cassany ha assegurat que el simulacre ha estat un "èxit" i que totes les sirenes han pogut sonar "correctament", sense cap mena d'incidència. Alhora, ha apuntat que el missatge d'alerta simultani al telèfon mòbil que s'envia a la població de les zones afectades s'ha rebut de forma "generalitzada".

La directora ha informat que només s'han registrat dues trucades al 112 fruit del simulacre, destacant la tasca informativa prèvia per comunicar sobre aquests exercicis amb l'objectiu que la població "no s'espanti" i que no hi hagi una allau de trucades al telèfon d'emergències. Amb tot, ha valorat que "la feina de sensibilització mai s'ha de deixar" i que aquesta mena de campanyes s'han de continuar fent "any rere any".

D'altra banda, des del Govern es posa en relleu que l'enquesta anònima habilitada per recollir les experiències dels residents ha duplicat el nombre de respostes, arribant a uns 900 qüestionaris enviats. L'increment, assenyalen, respon a la inclusió de l'enllaç per accedir a l'enquesta dins el missatge d'alerta a la ciutadania: "És una eina que ens va molt bé per tenir aquest retorn immediat", ha comentat Cassany.

La xarxa d'alarmes i comunicacions de Protecció Civil de Catalunya està formada actualment per 121 sirenes de risc químic operatives. El simulacre d'aquest dimecres és el primer de 2025, tot i que el calendari de l'administració preveu que, abans de l'estiu, se'n facin dos més: un a Tarragona i l'Ebre, el 29 de maig; i un altre a Barcelona, el 4 de juny.