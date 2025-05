Puig-reig viurà un nou simulacre de risc químic

La Generalitat durà a terme un simulacre de risc químic el pròxim 21 de maig a 11 municipis de Catalunya, entre els quals a Puig-reig. Serà la primera prova de sirenes del PLASEQCAT d'aquest 2025, i també inclourà l'enviament de missatges d'autoprotecció als telèfons mòbils de la ciutadania que estigui a les zones afectades. Han donat a conèixer els detalls de la prova la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany; i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé; i la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero.

En total, es faran sonar 16 sirenes repartides en 11 municipis, pertanyents a set sectors químics. Al sector del Berguedà, sonarà una alarma de Puig-reig. Així mateix, també sonaran sirenes, de forma individual, a les poblacions de Les (L'Aran), Celrà (Girona) i Anoia (Igualada). Les proves de més envergadura seran les del sector la Tordera, amb sis sirenes a Sant Celoni, Riells i Viabrea i Gualba; Bages, amb quatre sirenes a Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet; i el de la Selva, amb dues sirenes a Fogars de la Selva i Massanes. Així mateix, des de Protecció Civil avisen que les sirenes també es poden arribar a sentir des de Bordils, Castellbell i el Vilar, Santa Maria de Palautordera i Òdena.

La prova començarà a les 10.00 hores, amb l'enviament de l'alerta als telèfons mòbils informant de la realització de la prova. A continuació, s'activaran les sirenes de risc químic amb el so de confinament (un so ondulant, com el d'una sirena d'ambulància, que farà tres senyals d'un minut separats per silencis de cinc segons). La finalització de la prova es donarà a conèixer, al cap de quinze minuts, amb l'activació del so de fi de confinament (un so pla més agut). En aquest sentit, des de Protecció Civil assenyalen que la zona de recepció de l'alerta als mòbils no coincidirà plenament amb la zona d'audició de les sirenes de risc químic, ja que la distribució de les antenes de telefonia que fan de repetidor i la cobertura de l'audició de les sirenes no coincideix plenament. Per tant, es preveu que els missatges abastin un espai superior a la zona d'audició de les sirenes.

Sigui com sigui, l'ens fa una crida per tal que, en la mesura del possible, la població segueixi les pautes d'autoprotecció en cas d'accident químic: refugiar-se a casa o a l'immoble més proper, tancar portes i finestres, desconnectar tots els sistemes de ventilació i esperar la notificació de fi d'alerta. D'altra banda, s'impulsarà una enquesta territorilitzada per valorar l'audició de les sirenes i si s'ha rebut l'alerta al telèfon mòbil a les zones afectades. L'enquesta és anònima i no recull dades personals, però permet conèixer el bon funcionament o no del sistema del PLASEQCAT. L'enquesta s'activarà el mateix 21 de maig en aquest enllaç.

La xarxa d'alarmes i comunicacions de Protecció Civil de Catalunya està formada actualment per 121 sirenes de risc químic operatives. Les sirenes de risc químic estan instal·lades en punts concrets del territori en funció de les possibles afectacions per accident químic en les indústries considerades de risc químic per la normativa. Les sirenes estan configurades per avisar a la població de la necessitat de confinar-se en cas d'accident químic per risc imminent per a la seva vida.