L'Alterativa Rock es vol consolidar com un dels plats forts de la Festa Major de Guardiola

Després de recuperar el format l'estiu passat, l'Alternativa Rock torna a Guardiola de Berguedà per consolidar l'aposta com un dels plats forts de la Festa Major del poble. Tindrà lloc el 9 d'agost a la pista del camp de futbol, i unirà sobre el mateix escenari set bandes diferents. L'entrada és gratuïta.

El cartell d'enguany conforma "una combinació potent de música per a tots els públics", assenyalen des de l'organització. Així, el menú consta de rock, blues, power pop i música urbana. A més, esdevé una oportunitat per descobrir propostes emergents i donar suport al talent local, fonament que va impulsar la creació del festival l'any 2017, juntament amb l'objectiu d'oferir música en directe també a l'entorn rural.

Obriran el certamen els Coloraines Band (18.00h), formació mítica en els programes familiars amb una presentació més roquera. Espectacle, jocs i molt ritme posen la cirereta al seu concert. Andreu Martí (19.15h), el bluesman de Sant Julià de Cerdanyola, prendrà el relleu amb la seva crítica social. La seva actuació constarà de temes propis i versions inesperades, sempre amb un toc d'autenticitat i irreverència. Els mallorquins Garrafa Nadal (20.45h) tornen a Catalunya per presentar un directe renovat, aprofitant l'experiència i èxitrecollit amb el seu primer disc, Disputa. Guitarres emotives, lletres punyents i actitud sense filtres són la seva carta de presentació.

Garrafa Nadal arriben de Mallorca amb un directe renovat i temes nous

Cedida

Els berguedans Zapatillas (22.30h) són una banda tribut del Canto del Loco, així que portaran les cançons més destacades del grup madrileny. I continuaran en aquesta intensa nit musical Natband (00.15h), una formació també berguedana de rock&roll que vol conquerir els escenaris de la comarca amb la seva proposta fresca, interpretant clàssics de tots els temps i també cançons pròpies. Baya Baye (02.00h) acostarà el final de la vetllada amb la seva música urbana des de Montgat: rap, actitud punk i identitat catalana underground. La cloenda serà amb el DJ Wiki (03.00h), que acomiadarà la cita amb una sessió plena de hits i bon rotllo.

L'edició del 2025 de l'Alternativa Rock està impulsada per un grup d'una cinquantena de joves i músics de la zona. Té el suport de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà i també dels comerços locals, i té per objectiu consolidar la proposta com "un referent musical de l'estiu berguedà".