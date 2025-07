El FeMAP programa quatre concerts al Berguedà aquest 2025

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) es posa en marxa aquesta setmana. El concert inaugural tindrà lloc a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, i serà a càrrec de l'Ensemble Joan March (21.00 hores). L'agenda d'enguany consta de 54 cites que se celebraran en 41 municipis diferents ubicats a Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord, amb un programa conformat per un total de 25 formacions.

Les entrades anticipades costen 17 euros (també hi ha preus reduïts de 14, 8,5 i 2 euros) i a taquilla en costaran 20. També es poden adquirir paquets especials que inclouen una o diverses nits d'hotel i entrades combinades a diferents concerts. Al Berguedà, aquest 2025 es podran gaudir quatre concerts del FeMAP, dels quals tres a Berga i un a Bagà. El tret de sortida del certamen a la comarca serà l'11 de juliol.

Ensemble Leipzig 1723

11 de juliol a les 20.00 hores. Església de Sant Esteve (Bagà)

El 1722 va morir el compositor Johann Kuhnau, després de 21 anys de servei com a Kantor a Sant Tomàs de Leipzig. Aquest càrrec municipal el feia responsable de la formació musical de l'internat més famós de la Prússia protestant, feina que compaginava amb la coordinació de l'activitat musical de les quatre esglésies de la ciutat. Els consellers de la ciutat van emprendre la tasca de trobar un substitut a l'alçada. La primera opció va ser Georg Philipp Telemann, que no va acceptar el càrrec en rebre un suculent augment de sou com a Kappelmeister d'Hamburg. La segona opció va ser Christoph Graupner, que va denegar l'oferta per la incompatibilitat amb la seva plaça a la cort de Darmstadt. Finalment, l'escollit va ser Johann Sebastian Bach. Com a Kantor a Leipzig, Bach va consolidar la seva empremta en la història de la música. Però era el millor dels tres candidats? En acabar el concert el públic farà de jurat i votarà el seu candidat predilecte per substituir Kuhnau. Ensemble Leipzig 1723 està format per Hugo Bolívar, contratenor; Andreu Brunat i Eloi Fuguet, flautes de bec; Belisana Ruiz, tiorba; Feliu Llobet, violoncel; i Jonatan Carbó, orgue.

Veneranda Dies Ensemble

20 de juliol a les 19.00 hores. Claustre de Sant Francesc (Berga)

Durant la croada albigesa contra els càtars del Llenguadoc (s. XIII), un grup de músics es veu obligat a fugir i a emprendre la ruta del Camí de Sant Jaume des de Carcassona, a Occitània, fins al Regne de Lleó, tot travessant els territoris de Catalunya i Aragó. Arribats al Regne de Lleó, que en aquell moment incorporava Galícia, acaben a la cort d'Alfons IX de Lleó, un dels reis de l’època amb més interès per la cultura, i li expliquen totes les aventures viscudes durant el viatge amb les cançons trobadoresques que componen aquest programa. Els intèrprets de Veneranda Dies Ensemble, són: Cristina Gadea i Rosa Mondaray (dansa medieval), Maribel Minaya (cant), Juan Manuel Rivero (cant, llaüt de trobador, viola de roda, cítola, fídula i cors), Wafir Sheikeldin (llaüt àrab, percussió àrab i cors), Salah Sabbagh (percussions orientals, perses i medievals europees) i Fernando Mosquera (flautes de fusta, gaïda sefardí, gaita de fole medieval, musa -gaita- medieval, cors i direcció).

La proposta «Música d’alçada» serà la imatge del FeMAP 2025

The New Old

27 de juliol a les 21.00 hores. Església de Sant Joan (Berga)

Durant els segles XVII i XVIII van conviure a Europa una gran varietat de violoncels. N'hi havia de grans i de petits, amb trasts o sense, de quatre, cinc i sis cordes. Totes aquestes varietats van anar desapareixent durant el segle XIX i només va quedar el violoncel estàndard que coneixem avui en dia. Un dels que va desaparèixer va ser el violoncel tenor, més petit i de registre més agut que l'actual. Luigi Boccherini, que a part de compositor era un excel·lent violoncel·lista, el podria haver utilitzat en alguna de les seves obres. En un inventari dels seus instruments menciona que a més d'un violón, que és com s'anomenava el violoncel a l'Espanya del segle XVIII, posseeix un violón chico. En aquest concert se'n presenta un de construït l'any 1774 pel lutier Nicolas Duclos a Madrid. Un instrument amb un so poderós i a la vegada càlid que ve directament del segle XVIII. Els membres de The New Old són Amat Santacana, violoncel tenor; Blai Bosser, violoncel; Javier Fierro, contrabaix; Jeremy Nastasi, guitarra barroca i tiorba; i David Palanca, clavicèmbal i direcció artística.

Concerto di Margherita

7 d'agost a les 19.00 hores. Església de Sant Joan (Berga)

En el tercer acte de l'obra de Gian Battista Guarini Il pastor fido, ambientada a l'idíl·lic món d'Arcadia, dos amants juguen al gioco della cieca (una mena de gallineta cega). Amaryllis té els ulls embenats i cau als braços de Mirtillo, que la desitja en secret. Mentre aquests dos personatges deambulen sense veure-hi, el cor lamenta la naturalesa traïdora i falsa de l'amor cec. La mirada i la ceguesa de l'amor és el tema central d'aquest programa. Inspirant-se en obres vocals i instrumentals de compositors italians de finals del segle XVI i principis del XVII, Concerto di Margherita presenta la faula d'un amant arquetípic atrapat, com l'Amaryllis de Guarini, en el gioco della cieca: nascut a la innocència arcàdica, encegat i enganyat per l'amor, perdut i desorientat en la foscor i amb la trobada amorosa com a únic consol. Protagonitzen el concert Francesca Benetti (veu, tiorba i direcció), Charlotte Nachtsheim (veu i arpa barroca), i també Emma-Lisa Roux, Rui Stähelin i Giovanni Cantarini (veu i llaüt renaixentista).