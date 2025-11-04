El Fòrum 10 de Puig-reig debatrà sobre l'ús de la intel·ligència artificial en la comunicació

El Fòrum 10 de Puig-reig, el cicle de taules rodones de l'àmbit del periodisme i la comunicació, se centra enguany en la ingerència de la intel·ligència artificial en el sector. Serà la 34a edició del certamen i es desenvoluparà entre el 7 i el 28 de novembre, a la Sala de Puig-reig.
Del relat humà a la intel·ligència artificial. Aquest és el títol de les jornades d'enguany que, tal com explica el director de Ràdio Puig-reig i coordinador del cicle, Josep Genescà, proposa un recorregut per les diverses maneres d'entendre i practicar la comunicació: des de la força emocional dels musicals fins a la mirada del periodisme, el testimoniatge dels documentals i els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
En concret, s'han organitzat quatre sessions "per pensar com la paraula i la tecnologia es troben, dialoguen i transformen nostra manera de comunicar", assenyala Genescà, qui remarca que, per sobre de tot, les jornades tenen per objectiu oferir un espai de trobada "a través de la paraula, la cultura i les idees". De fet, el coordinador i moderador dels debats posa de manifest que el Fòrum 10, nascut l'any 1991 per celebrar el 10è aniversari de Ràdio Puig-reig, "ha mantingut intacta la seva essència: escoltar, compartir i reflexionar sobre la manera com ens comuniquem i expliquem el món que ens envolta".
La sessió inaugural se celebrarà aquest divendres, aprofitant l'avinentesa de la Fira de Sant Martí de Puig-reig. Posteriorment, tindrà lloc setmanalment, fins a finals de mes. Aquest és el programa:
- 7 de novembre, a les 20.00 hores. Inauguració del Fòrum 10 amb Laura Pinyol, periodista i vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). A continuació, debat Musicals i comunicació: amb Sergi Cuenca, director dels musical Mar i Cel i El Rey León; i Daniel Anglés, director i creador de musicals.
- 15 de novembre, a les 19.00 hores. Periodisme i escriptura: a càrrec de Toni Cruanyes, periodista de 3CATinfo i escriptor; i Abraham Orriols, periodista de 3CATinfo.
- 21 de novembre, a les 20. 00 hores. Documentals, amb David Bassa, periodista i director de documentals de 3CAT; i Txell Feixas, periodista de 3CATinfo i autora del llibre i documental Dones valentes.
- 28 de novembre, a les 20.00 hores. La IA: una solució o un entrebanc?, a càrrec de Toni Esteve, periodista i president del Grup Lavinia; Josep Lluís Micó, periodista i director de Regió 7; i Núria de José, consellera delegada de La Xarxa de Comunicació Local (XAL). Clourà l'edició Carles Escolà, secretari general de Mitjans de comunicació i difusió de la Generalitat de Catalunya.
El Fòrum 10 és coorganitzat per l'Associació Fòrum 10, Ràdio Puig-reig i l'Ajuntament de Puig-reig, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.