La Fira de Sant Martí de Puig-reig recupera el format de dos dies

L'Ajuntament de Puig-reig i la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig han presentat el programa de la Fira de Sant Martí 2025, la festa major d'hivern del poble. La principal novetat d'enguany és la recuperació dels dos dies de fira comercial, en coincidència amb el cap de setmana del 8 i 9 de novembre. Ara bé, el calendari d'activitats paral·leles s'allarga des del dia 3 i fins a l'11 de novembre, dia de Sant Martí i festiu local.
Després de provar el format d'un dia de fira l'any passat, l'organització torna a apostar per la campanya de dues jornades, atenent l'opinió i l'interès mostrat pels comerciants d'aprofitar tot el cap de setmana. Així ho ha exposat el regidor de Comerç, Pol Vila, qui ha destacat la voluntat de "reforçar el certamen comercial de referència" al municipi. D'aquesta manera, Vila ha subratllat que un dels objectius és treballar "no només per incentivar les compres al comerç local durant la setmana prèvia, sinó també per impulsar la compra a les parades" instal·lades al recinte firal.
El nucli comercial de la fira s'inaugurarà oficialment el 8 de novembre, a les 11.00 hores, a càrrec del Grup Boix. Les parades d'artesania, productes locals, indústria i entitats estaran obertes durant tota la jornada. L'endemà, la fira comercial romandrà oberta durant el matí. Durant el cap de setmana, el comerç local tindrà un paper central, destacant el sorteig de la UBIC el dissabte al matí per les compres efectuades pels veïns i visitants durant els dies previs a la fira.
Lleure, cultura, tradició i activitats infantils
La Fira de Sant Martí de Puig-reig va més enllà del vessant comercial i aposta per activitats diverses per dinamitzar tant el cap de setmana com els dies previs. La setmana prèvia, del 3 al 7 de novembre, la Biblioteca Guillem de Berguedà serà l'epicentre de l'agenda, ocupant-se de diversos tallers i activitats de temàtica gegantera amb la col·laboració de la colla dels Gegants de Puig-reig. Cal tenir present que l'equipament cultural serà un dels protagonistes de l'edició d'enguany, pel fet que celebra els 70 anys d'ençà de la seva obertura amb propostes com un recorregut especial pels diferents espais que ha ocupat al llarg de la història i la inauguració de l'exposició per commemorar l'aniversari.
Pel que fa a les activitats en coincidència amb la mostra, dissabte destaquen les activitats en el marc de Sant Martí Lletraferit, impulsades amb la col·laboració de la biblioteca municipal i amb iniciatives variades com la presentació del llibre de l’autora local Aina Argemí. Al vespre tindrà lloc l'acte de proclamació del Pubillatge de Puig-reig 2025, en una vetllada que s'allargarà amb la Nit de DJ's al pavelló.
El diumenge serà el dia de la cultura popular, amb la 44a Trobada de Gegants i el 46è Concurs de Pintura Ràpida. Amb la participació de l'hostaleria local, s'impulsaran els Vermuts de Sant Martini als bars del municipi, amb concerts dels grups locals Aquell Parell, Duet Solistes i Moi i Toti. Diumenge a la tarda, la cultura es traslladarà a l'Ametlla de Merola, amb la representació teatral de Pompeu Fabra s'escriu amb Ce Trencada, desplegant un servei de bus llançadora des de Puig-reig per assistir-hi.
El 10 de novembre, aprofitant que les escoles no obriran, s'han previst activitats com el taller de cuina Masterxef i una sessió de CineXic. L'endemà, festiu local, hi haurà un espai de jocs infantils gegants a la plaça de les Filadores. Finalment, el programa de la Fira de Sant Martí també inclou el cicle de xerrades del món de la comunicació de Puig-reig, el Fòrum 10, que enguany es titula Del relat humà a la intel·ligència artificial. Les ponències estaran moderades per Josep Genescà i tindran lloc els dies 7, 15, 21 i 28 de novembre, a les 20.00 hores a La Sala.