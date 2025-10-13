Els Nans de Puig-reig estrenen el nou ball musicat per Josep Maria Conangla

Puig-reig ha viscut aquest cap de setmana la primera celebració de la Nanofarra, una diada organitzada per la colla de Nans de Puig-reig amb el suport de l'Ajuntament. Aquesta primera edició del certamen tenia per finalitat descobrir i presentar al públic la nova cançó i coreografia que ballarà el grup a partir d'ara, després que s'hagi celebrat una votació popular per decidir-la.
La proposta del compositor Josep Maria Conangla, Ball de Nans de Puig-reig 2025, ha estat la més votada. Així, s'ha convertit en la música oficial que acompanyarà el nou ball dels Nans. Els altres dos finalistes del concurs van ser Emmanuel Niubó i Abril Riu.
Un altre dels moments més intensos de la jornada va ser l'apadrinament de la colla per part dels Nans de l'Ametlla de Merola, una agrupació cultural amb més d'un segle d'història. Aquest gest formalitza un lligam entre les dues entitats del mateix municipi. En paral·lel, el programa de la Nanofarra va incloure la participació de diverses colles de nans, gegants i altres figures de la imatgeria popular de Puig-reig i de poblacions veïnes. També es van celebrar un taller, una cercavila, un cercatasques i concerts.
"Estem molt contents de com ha sortit tot. La resposta de la gent del poble i de les colles convidades ha estat fantàstica i ens dona molts ànims", han declarat des de la colla de Nans de Puig-reig, que han avançat que "aquesta festa neix amb la voluntat de consolidar-se en el calendari i convertir la Nanofarra en una trobada de nans de referència al municipi". De fet, des del grup assenyalen que "veure la gran acollida d'aquesta primera edició ens impulsa a començar a treballar ja en la següent".
Per la seva banda, el regidor de Cultura, Pol Vila, ha valorat molt positivament la jornada i ha agraït "l'entusiasme, l'esforç i la il·lusió que un grup de joves ha posat per donar vida a la colla dels Nans i fer possible aquesta celebració". Vila també ha posat en relleu que l'agrupació "és un exemple de com mantenir vives les nostres tradicions i de com la implicació de la gent jove pot donar-los un nou impuls", i per aquest motiu, els ha animat a "continuar treballant amb la mateixa passió per fer créixer aquesta colla i participar activament en la cultura popular de casa nostra". Finalment, el responsable de cultura també ha destacat "la bona resposta del públic i el compromís de totes les persones que fan possible que la cultura popular segueixi tan viva a Puig-reig".