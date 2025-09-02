Puig-reig convida la ciutadania a escollir la cançó del Nou Ball de Nans

L'Ajuntament de Puig-reig i la Colla de Nans de Puig-reig han posat en marxa la fase final per a la selecció de la peça musical que donarà vida al Nou Ball de Nans del municipi. Un cop finalitazat el concurs de composició, i amb la selecció de tres obres finalistes, el darrer pas consisteix en una votació popular adreçada als residents a partir dels 16 anys. El sufragi romandrà obert fins al 14 de setembre.
Es pot participar en la votació de forma telemàtica i presencial. Si s'opta per la primera opció, s'hi pot accedir en aquest formulari. Si, per contra, es vol votar presencialment, hi haurà un punt fix a la Biblioteca Guillem de Berguedà (disponible en el seu horari d'obertura habitual) i també s'instal·larà un espai a la plaça de l'Olivera els dies 4, 6, 7, 9, 11,13, 14 de setembre, d'11.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
El procediment va arrencar el mes de gener fruit de la col·laboració entre la colla i el consistori, a proposta de la regidoria de Cultura, amb la cerca de peces musicals. La votació popular és la darrera fase d'un procés que va prosseguir amb la selecció de propostes per part d'un jurat qualificat, que va nomenar les tres composicions finalistes d'entre les sis que es van rebre, el 2 de juny.
El jurat ha estat integrat per Xavier Guitó, instrumentista de piano, compositor i professor de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig; Queralt Ambrós, directora de la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig; Adrià Trulls, músic amb una àmplia formació musical internacional, membre de l'Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i membre fundador del grup La Melanzana Ensemble; Marina Esclusa, secretària de l'Associació Cultural Nans de Puig-reig; i Pol Vila, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puig-reig.
Les tres peces han estat enregistrades per la Cobla Berga Jove. Aquestes són:
L'estrena del Nou Ball de Nans amb la música guanyadora i l'entrega de premis del concurs es realitzarà en un acte festiu durant la jornada de l'11 d’octubre. Tal com apunten des de la corporació local, els detalls d'aquest esdeveniment es donaran a conèixer pròximament.