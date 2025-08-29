Puig-reig vol optimitzar la recollida de residus amb una nova fracció vegetal

Fruit del nou contracte per a la gestió de residus que ha aprovat, adjudicat i posat en marxa el municipi de Puig-reig, el consistori busca l'optimització del servei afegint nous recursos i millorant els existents. La gran novetat incorporada aquest estiu en la roda de la recollida al poble i les colònies puig-reigenques és la nova fracció vegetal domèstica. Així mateix, també s'han substituït els contenidors de roba i s'han ampliat els punts per dipositar l'oli de cuina usat.
Des d'aquest mes d'agost, els veïns i veïnes de Puig-reig tenen a l'abast un nou sistema per desfer-se de les restes de poda i les activitats de jardineria. Es tracta de la fracció vegetal domèstica creada a partir del nou contracte de gestió de residus, i que vol facilitar l'aprofitament d'aquest material orgànic. El calendari estipulat és els dimarts, cada 15 dies, si bé la corporació assenyala que el servei també funcionarà sota demanda (per telèfon -623 558 121- o formulari). Així mateix, per poder-ne gaudir, caldrà fer ús d'unes bosses habilitades especialment per a la recollida d'aquesta fracció, que es podran retirar directament a l'Ajuntament de Puig-reig.
També pateixen canvis els ja vigents serveis de reaprofitament de roba i oli usat. En el cas del grup, la modificació prové dels contenidors, ja que se n'han instal·lat de nous, amb boques més petites per millorar-ne l'ús. Aquests estan situats davant de la casa consistorial, al Barri de l'Estació, al Barri de les Abelles, i a l'Ametlla de Merola. D'altra banda, la xarxa de contenidors per a la recollida de l'oli domèstic s'amplia, afegint tres nous punt. Es tracta dels bujols situats a Cal Prat, Cal Pons i el nucli de Puig-reig, i que se sumen als que ja es trobaven al Barri de les Abelles, Cal Marçal, l'Ametlla de Merola, i la illa de residus de Puig-reig.
Finalment, el consistori apunta que la recollida de voluminosos es manté sense canvis en el calendari (quinzenal, els dijous) i segons el funcionament habitual. Per contactar-lo, es disposa del telèfon 623 558 121 i un formulari. Amb tot, l'Ajuntament de Puig-reig recalca que l'objectiu dels canvis és "optimitzar la gestió de residus al municipi", amb facilitats que permetin "fomentar el reciclatge" tot oferint "un servei més complet i adaptat a les necessitats dels seus habitants". Les quatre fraccions de roba, oli, voluminosos i vegetal formen part d'un lot que s'ha adjudicat a la Fundació Privada Horitzó del Berguedà, un fet que per a la corporació "reforça el component social del servei".