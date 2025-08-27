Puig-reig renovarà la xarxa d'aigua de Fonollet per garantir l'abastament a les masies

L'Ajuntament de Puig-reig vol fer un nou pas per millorar la xarxa d'aigua al municipi. En aquest cas, el consistori ha posat Fonollet en el focus, amb l'aprovació inicial del projecte per a la construcció del nou sistema de distribució d'aigua potable al nucli. La finalitat dels treballs és resoldre els problemes històrics de subministrament que pateixen les masies de la zona, amb l'objectiu de garantir-ne l'abastament futur, amb una quantitat i qualitat suficients.
Segons ha precisat l'ajuntament en un comunicat de premsa, el context actual d'aquests habitatges disseminats d'aquest àmbit és que no reben aigua de la xarxa de Puig-reig, sinó que s'abasteixen des del municipi veí de Casserres. Consta d'una xarxa de canalitzacions i dipòsits particulars instal·lats al llarg del temps i sense una planificació global, un fet que per a la corporació puig-regenca ha donat com a resultat en un "sistema fragmentat i envellit" que "no ofereix garanties de futur".
És per aquest motiu que el consistori vol fer realitat el projecte, que tal com assenyalen, "proposa una solució tècnica i econòmicament eficient: la creació d'una nova connexió a la xarxa a una cota més elevada". D'aquesta manera, es preveu que la distribució "es faci per gravetat, simplificant l'operativa, reduint costos de manteniment i assegurant una pressió adequada a tots els punts de subministrament", apunten en el text.
"Aquest projecte és una prioritat per a l'equip de govern, ja que soluciona una demanda històrica i garanteix un servei bàsic com l'aigua a tots els veïns i veïnes de Puig-reig, independentment d'on visquin", ha declarat l'alcaldessa, Eva Serra, qui ha posat en relleu que aquesta actuació "és una inversió estratègica en la qualitat de vida del nostre municipi i el món rural".
La Diputació finançarà les obres
El projecte consta d'un pressupost d'execució que ascendeix a 295.310,29 euros (IVA inclòs). Per fer-hi front, l'Ajuntament de Puig-reig consta d'una subvenció del programa sectorial de millora de les xarxes d'abastament d'aigua de la Diputació de Barcelona que permetrà finançar totalment el cost dels treballs.
D'aquesta manera, un cop feta l'aprovació inicial, el consistori obrirà el període d'exposició pública, per tal que la ciutadania i les parts interessades puguin consultar el projecte i presentar-hi al·legacions, si ho consideren. Un cop superat aquest termini, es procedirà a l'aprovació definitiva i a la posterior licitació de les obres, que tenen una durada estimada de 16 setmanes.