Puig-reig instal·la la nova torre de telecomunicacions

La nova torre de comunicacions de Puig-reig ja s'alça al turó sobre Cal Sastre de la Costa. L'aparell s'ha col·locat aquest divendres, després que s'hagi muntat a terra, amb l'ajuda d'una grua. Des del consistori, avancen que el pròxim pas serà pintar-la perquè s'integri millor al paisatge, així com renaturalitzar l'espai al voltant de la base perquè tingui menys impacte. L'oposició i el col·lectiu ciutadà contraris al projecte, ja han fet pública la seva decepció.

Segons ha explicat a Nació Berguedà l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, aquest divendres s'ha aixecat la torre, després d'avisar al veïnat a través de les xarxes socials. Abans d'arribar a aquest punt, hi ha hagut un intens debat que s'ha allargat tres mesos i mig, i que ha comportat picabaralles al plenari, una recollida de signatures, posicionaments d'altres organismes i una reunió amb experts de la Generalitat, mentre les obres han anat avançant. Un dels punts culminants ha arribat avui, amb la col·locació definitiva de la torre.

Ara bé, la feina encara no ha acabat. D'entrada, la batllessa assenyala que s'han d'instal·lar les antenes per part de les companyies de telefonia. De moment, Movistar ja ha confirmat el seu interès per ubicar-hi un aparell propi de comunicacions. A més, altres dues empreses també s'estarien informant per fer el pas. Així, pel consistori és important que aquestes companyies facin el pas "com més aviat millor", per tal que la millora de la cobertura al poble no es faci esperar. I és que, tal com ha recalcat Serra, la finalitat d'aquest projecte és i ha estat en tot moment que millori la cobertura de Puig-reig: "Ho necessitem a les llars, els comerços i les empreses", ha incidit.

Més enllà del treball de comercialització i desplegament de les antenes, l'Ajuntament també s'ha proposat garantir una millor integració de la torre. D'una banda, es pintarà l'estructura d'un color verd fosc tirant a grisós, que és el quin permetrà que es vegi menys des del nucli. Segons l'alcaldessa, s'aconseguirà una tonalitat similar a la de la línia d'alta tensió que ja hi havia en aquest turó, per tal que es dissimuli més. Així mateix, també s'actuarà en la base de la torre, fent un tancat perimetral per protegir la torre i permetre el desenvolupament habitual de les tasques de manteniment, i renaturalitzant la resta d'espai que s'ha hagut de buidar mentre es feien els treballs d'instal·lació. S'estan buscant els exemplars d'arbrat i vegetació més adequats per la zona.

La resposta contrària ha estat immediata

Si durant el migdia s'ha fet el gruix del treball de col·locació de la torre, a primera hora de la tarda ja s'han manifestat les primeres reaccions contràries. Ha estat el cas del col·lectiu veïnal Projecte antena, mitjançant els seus perfils a les xarxes socials, que ha lamentat l'acció empresa per l'equip de govern. "Tot i l'oposició veïnal i els impactes paisatgístics i socials denunciats des del primer dia, avui han instal·lat l'antena", han indicat en una publicació, remarcant que "la manca de transparència i de respecte a la veu del veïnat és inadmissible".

L'agrupació ha recordat que l'Ajuntament encara no els ha donat resposta sobre la demanda d'una consulta popular ni a les instàncies amb motiu del projecte que han entrat, així com continuen trobant a faltar informació detallada de la iniciativa i estudis executats. "Tot plegat demostra una manera de fer que exclou la veu del veïnat i posa en qüestió els valors democràtics més bàsics", sentencien en l'escrit.

També s'han expressat mitjançant les xarxes socials el grup de l'oposició a la corporació local, Amb tu fem Puig-reig. "Lamentem profundament que s'hagi executat el projecte d'instal·lació d'una torre de telecomunicacions en una ubicació que, des del nostre punt de vista i des del de molts veïns i veïnes, té un fort impacte paisatgístic i social". La formació deixa palès que, si bé comparteixen la necessitat de millorar la cobertura, aquest procediment s'hauria d'haver acompanyat d'una comunicació més activa i transparent amb els residents, i continuen posant l'accent en la necessitat de celebrar una consulta popular per conèixer el parer de la gent.

"Ens dol veure com, des d'avui, aquesta torre formarà part del nostre paisatge", emfatitzen els representants de l'oposició, instant l'equip de govern a "reflexionar sobre com es prenen les decisions que afecten el nostre entorn". "Continuarem treballant per un Puig-reig més transparent, sostenible i participatiu", clouen.