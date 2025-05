Puig-reig celebra la reunió tècnica sobre l'antena, sense avançar a consensos

La Sala de Puig-reig ha estat escenari aquesta setmana de l'esperada reunió tècnica al voltant del projecte per a la instal·lació d'una antena de telefonia al poble. L'Ajuntament de Puig-reig ha donat compliment a la petició per celebrar aquesta sessió amb l'objectiu de resoldre dubtes, comptant amb la participació de Xavier Flores, consultor de la secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital del Departament de la Presidència de la Generalitat. Ara bé, tot i poder rebatre alguns dels seus arguments, la iniciativa opositora manté el posicionament contrari i continua defensant que cal celebrar una consulta per determinar la ubicació més escaient.

L'objectiu de la trobada, ha emfatitzat l'alcaldessa, Eva Serra, era poder facilitar una informació experta i neutral sobre el projecte i les seves característiques, per tal que "cadascú es pogués formar una opinió pròpia de quin és l'impacte que tindrà aquesta antena". Alguns dels elements tractats en la ponència del tècnic van ser el procés de col·locació d'aquests aparells, els motius de l'emplaçament i la repercussió que tenen. També es va incidir en l'aspecte de l'afectació sobre la salut, un argument que ha generat neguit en una part de la població. "Crec que amb la reunió ha quedat força clar que és el Ministeri d'Indústria qui acaba donant els permisos per la col·locació d'aquestes antenes i qui acaba determinant amb quines condicions i circumstàncies es poden instal·lar, a partir d'uns requisits i seguiment estrictes", ha compartit la batllessa, qui ha valorat que "això ens ha de donar garanties que es fan les coses d'acord amb la llei i que estem parlant d'unes condicions absolutament segures".

Per part de Projecte Antena, nom de la iniciativa ciutadana que s'oposa a la instal·lació de l'aparell al turó sobre Cal Sastre de la Costa, tot i expressar la seva satisfacció per la celebració de la reunió, matisen el resultat d'aquesta. Segons Aïda Homs, membre de l'agrupació, el consistori no els ha facilitat tota la documentació que engloba el projecte, trobant a faltar elements com el detall de la segona fase del projecte, l'acord de cessió dels terrenys o un estudi de freqüències i radiació més específic. El grup també posa en dubte la imparcialitat del tècnic que va encapçalar la ponència i lamenten que no se'ls hagin proposat alternatives d'emplaçament, més enllà de les altres dues que inicialment es van posar sobre la taula i es van descartar, a sobre l'Ajuntament i a la zona del dipòsit.

De fet, el punt sobre les ubicacions on es podria col·locar l'aparell continua sent el principal motiu d'estira-i-arronsa entre el govern i els opositors. "La plataforma en contra de l'antena ha manifestat les seves reticències, preocupacions i posicionaments, però si els demanem on volen que vagi l'antena responen que això ho han de dir els tècnics. Doncs justament és el que hem fet nosaltres, perquè tampoc som especialistes, i per això ens hem basat en el criteri de les persones que en saben", ha defensat Serra, qui recalca que la demanda que ha fet en tot moment el govern és que es pugui "garantir la cobertura en el màxim radi possible". Ara bé, l'agrupació lamenta que "només s'han comprovat tres ubicacions en els 45 quilòmetres quadrats que té municipi", recordant que ja s'ha deixat clar que caldrà una segona antena que, de moment, tampoc es vol detallar on anirà.

Tot plegat, l'agrupació insisteix que és necessari celebrar una consulta al poble que avali l'emplaçament de l'antena, fent valer les 839 signatures que s'han recollit i presentat al consistori per fer-ho realitat. "Nosaltres sempre hem defensat que es realitzi una consulta popular, perquè és la manera que la població pugui aprovar els projectes", assenyala Homs, que posa d'exemple el cas de Moià amb l'escorxador i cita com a aval el Codi Ètic i el Reglament de Participació de l'Ajuntament de Puig-reig. Per la seva banda, l'equip de govern afirma que està "analitzant i avaluant" les firmes, filtrant les que són de residents al municipi i les que no, a més d'assessorar-se legalment sobre els passos a seguir al respecte.

L'afer al voltant del projecte de l'antena va esclatar amb l'inici de les obres i una primera escenificació del desacord per l'aparell al ple ordinari del març, protagonitzat pels regidors Antoni Clement (Avancem Junts) i Josep Campos (Amb Tu Fem Puig-reig), malgrat que en sessions anteriors el grup de l'oposició s'abstingués respecte dels avenços en la tramitació del projecte. De seguida, aquest desacord es va traslladar a la població, que es va unir en la ja anomenada agrupació amb l'objectiu d'aturar els treballs i impulsar la consulta. A més, la qüestió s'ha acabat traslladant al marc comarcal, amb el posicionament a favor de la instal·lació per part de la Cambra de Comerç al Berguedà. Segons les dades facilitades pel consistori, la infraestructura ocuparà 73 metres quadrats i tindrà 30 metres d'alçada.