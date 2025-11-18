La Muussegada ratifica el valor del producte de proximitat i el vincle amb la restauració local

Olvan escalfa motors per la quarta edició de la Muussegada, la Fira de la Vedella Autòctona de Catalunya. La cita es concentra enguany el cap de setmana, concretament els dies 22 i 23 de novembre, explotant el format que caracteritza la mostra: la unió en un mateix escenari de productors i consumidors. Tot plegat es desenvolupa al cor del poble, en una cita que s'amenitza amb música, tallers i demostracions, i sobretot, amb l'aclamat Concurs d'hamburgueses.
Tal com ha detallat l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, hi ha tres novetats principals respecte de les edicions passades. La primera és la del calendari, que es concentra en dos dies al traslladar la jornada tècnica al dissabte al matí. Tindrà lloc de 09.00 a 12.00 hores, arrencant amb un esmorzar de germanor de pagesos i ramaders a càrrec de la Barana de Berga (val 10 euros i inclou guisat de vedella, pa, beguda i cafè). La formació com a tal se centrarà en el maneig i contenció del bestiar boví, amb Martí Orriols, gerent de la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus; i continuarà amb una xerrada sobre tancats virtuals a cura d'Alain de Gainza, de l'empresa No Fence.
Precisament, la participació de la Barana el dissabte i del Gastrolab la Candela de Gironella el diumenge (faran un taller de maridatge d'un estofat de vedella a les 11.00 hores), suposa la segona novetat de la fira: el reforç de la col·laboració amb l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. "Teixim unes aliances que ens interessa anar consolidant com a esdeveniment", ha valorat Prat. Finalment, la darrera innovació és la vinculació amb la campanya Som gastronomia amb motiu del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia l'any 2025.
L'atractiu del Concurs d'hamburgueses
Novament, el Concurs d'hamburgueses serà l'activitat més destacada de l'agenda. Segons Martí Orriols, les 40 places per fer de jurat popular ja estan exhaurides i les inscripcions dels productors encara s'estan acabant de tancar. Cal tenir en compte que el context d'impacte per la dermatosi nodular contagiosa ha frenat els registres, perquè segons ha detallat Orriols, "hi ha hagut una sacsejada al sector i tothom ha estat una mica esparverat i espantat". "Ara, una bona part dels ramats ja estan vacunats i podem dir que ha tornat la calma", afirma, compartint que esperen rebre una desena de productors.
En aquest sentit, el gerent de la Februpi reconeix que un objectiu seria poder comptar amb la participació d'alguna explotació que treballi amb la Vaca Pallaresa, raça que encara no ha pres mai part en el certamen: "Són molt pocs i hi ha molt pocs exemplars". En tot cas, esperen tenir una oferta variada de l'Albera i la Bruna, en una mostra que permet als ramaders sentir "el reconeixement a la feina ben feta" i que esdevé una oportunitat per incidir en "conscienciar la gent sobre el producte local".
De fet, l'alcalde ha posat en relleu que aquesta interacció directa és la principal particularitat de la mostra: "El país ja té diverses fires pensades per exhibir el bestiar i la pagesia, però vam trobar que potser faltava el nexe d'unió entre el sector i el consumidor, mirant a més el producte". És per aquest motiu que l'activitat més concorreguda és l'espai de degustació el dissabte al vespre, amb les cinc tapes a partir de vedella fetes pel càtering les Alzines, maridats per l'oferta de vins de la DO Pla de Bages. "Lligar consum, degustació, tradició culinària, pagesia, elaboració dels productes, ramaderia extensiva… és una cadena que pot donar per molt i té molt futur", ha celebrat Prat.
Una desena d'activitats a l'agenda
Altres propostes que dinamitzaran la cita són els tallers infantils amb Bernadette Cuxart i els jocs amb tractors de pedals, tir del llaç, toro mecànic i ulleres virtuals, el dissabte al vespre. Mentre es dugui a terme el sopar, també hi haurà la música d'Elena i Joan Escudero i Vintage, amb unes esperen entre grups amb l'improshow de Cols i Héctor Joan.
El diumenge, es podrà gaudir del Mercat de Productes a partir de les 10.00 hores. També s'han previst dos tallers de cuina, amb un preu de 3 euros cadascun: Hamburguesa del Berguedà amb un toc asiàtic, amb la Cuina del Barbut; i Broquetes de vedella amb boletus d'ou i tomàquet (infantil) amb Anna Fornell. Encara pel que fa a la gastronomia, hi haurà la xerrada El cercle tancat de la vedella a casa nostra, a càrrec d'Oriol Rovira. L'activitat del dia 23 s'allargarà fins al migdia, amb l'actuació de lo Pau de Ponts i sortides amb el tractor de la Cabanya del Pastor.