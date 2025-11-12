Cinc punts fotogènics del Berguedà per captar la tardor

La tardor és una estació amb molt potencial des del punt de vista fotogràfic. Al Berguedà, la varietat d'espècies caducifòlies i boscos en altitud afavoreixen l'aparició d'estampes pel record, on el joc de llums i les primeres neus als cims poden aportar encara més autenticitat. D'aquesta manera, els miradors, les valls i els senders guanyen un punt d'interès en les diferents rutes que descobreixen la profunditat de l'entorn natural de la comarca.
A NacióBerguedà hem preparat un recull de cinc indrets des d'on gaudir d'un passeig agradable i explorar les possibilitats a l'hora de captar els records d'aquesta temporada tan única del paisatge.
Vall del Bastareny — L'aigua de fil conductor
La conca del Bastareny inclou, entre els municipis de Gisclareny i Bagà, diferents indrets amb gran valor natural i on l'aigua pren molt protagonisme. La Font de l'Adou, els Empedrats o el Bullidor de la Llet són racons imperdibles al llarg de l'any, però que guanyen caràcter amb l’esplendor de la tardor. Així, la combinació de l'aigua corrent, la boira baixa i el contrast de colors, amb una aparició puntual de la neu primerenca als cims del fons, generen postals úniques.
Bosc de Gresolet — Colors càlids entre arbres monumentals
El bosc de Gresolet és un dels racons més bonics del Berguedà a la tardor. La vegetació en mosaic i l'altitud han creat un paisatge que despunta durant la tardor: faig, roure, pi, auró i avets es complementen per pintar la vall de vermell, taronja i groc. Pot ser interessant descobrir alguns dels 12 arbres monumentals que acull, el Santuari de Gresolet o el Mirador de Gresolet (amb vistes espectaculars a la cara nord del Pedraforca). La recomanació és aprofitar la llum baixa del matí, perquè el contrast dels colors proposarà imatges inoblidables.
Serra de Queralt — Panoràmiques des del cor del Berguedà
La serra de Queralt, presidida pel Santuari de Queralt i la Cova de la Troballa, ofereix una de les millors vistes del Prepirineu. L'ascens durant la tardor ofereix una gamma cromàtica de tons càlids, amb experiències contrastades entre l'obaga i el solell. I, al capdamunt, vistes obertes que justifiquen el nom amb el qual popularment es coneix: el Balcó de Catalunya. A més dels camins boscosos, també tenen encant per al retrat les capelles i l'espai de la Font Negra.
Serra del Catllaràs — Profunditat i joc de llums
El Catllaràs combina espais de vegetació frondosa i característica de l'altitud amb prats d'altura i camins solitaris. Una ruta d'interès en aquesta època pot ser resseguint alguns dels punts més coneguts: el Mirador del Roc de la Lluna, el Santuari de Falgars, el Xalet del Catllaràs o la Roca del Catllaràs. A més, segons el moment i el punt concret, es podran visualitzar les primeres nevades dels cims.
Ruta de les Fonts — Postals del Baix Berguedà
El Baix Berguedà també pot ser una ubicació captivadora per gaudir de la tardor. Els paisatges més planers i el mosaic agrícola afavoreixen panoràmiques obertes. Una opció és la Ruta de les Fonts de Casserres, un recorregut llarg, però accessible, i que també es pot seguir amb BTT. L'incentiu és anar descobrint les fonts del municipi, arribant a postals tan distintives com la de l'Alzina dels Colls o la Bauma de les Set Portes. Complementàriament, també és d'interès visitar Sant Pau de Casserres.