El Mercat de Nadal de Cal Rosal amplia el servei del trenet a Olvan i Gironella

El Mercat de Nadal de Cal Rosal celebra aquest cap de setmana la seva setena edició. La mostra romandrà oberta entre les 10.00 i les 20.00 hores dels dies 20 i 21 de desembre a la Porta del Comerç. Ara bé, la principal novetat d'enguany és l'ampliació del servei de trenet turístic que habitualment uneix Berga i la colònia per apropar els visitants, arribant en aquesta ocasió a Olvan i Gironella.
L'objectiu, destaquen des de l'Ajuntament d'Olvan, és "recuperar l'esperit del Carrilet". D'aquesta manera, aquest particular mitjà de transport públic, que el consistori olvanès brinda de franc, voltarà més que mai. Sortirà quatre vegades des de la plaça de la Creu de Berga en direcció a Cal Rosal el dissabte, i dues més diumenge (en quatre d'aquests trajectes, també farà aturada al Càmping). Així mateix, hi haurà algunes expedicions que arribaran a la plaça de Sant Sebastià d'Olvan: dues dissabte, i dues més diumenge. Finalment, el trenet té previst fer quatre arribades a l'estació d'autobusos de Gironella, dues per dia, si bé només la meitat faran la tornada cap a Cal Rosal.
A banda d'aquest atractiu, el nucli del mercat seran les 25 parades distribuides per la Porta del Comerç. Allà s'hi podrà trobar l'oferta de sectors diversos com el tèxtil, l'agroalimentari, la bijuteria, els productes de cosmètica, els llibres... En definitiva, "un aparador de l'artesania de la comarca i rodalies", destaques des de la corporació, que destaquen la mostra com l'aparador on adquirir els últims regals abans de l'inici de les festes de Nadal.
En darrera instància, el consistori també posa en relleu l'agenda d'activitats que es desenvoluparan en paral·lel a la cita amb l'objectiu de dinamitzar-la. Dissabte, s'ha previst un taller de torrons amb Naturcadí, una actuació de balls en línia, una cantada de nadales amb el Grup de Cantaires de Cal Rosal, el contacontes de la Gemma i l'Antònia, i un concert de Cigma. L'endemà, es durà a terme un taller infantil amb Bernadette Cuxart, el concert de Dee Gibast Quintet, i l'actuació de la batucada de l'Escola Terapèutica de Valldaura.
Des de l'Ajuntament d'Olvan asseveren que la finalitat del Mercat de Nadal de Cal Rosal és potenciar aquest nucli durant la temporada de les festes, amb l'objectiu de retenir a la comarca les compres dels berguedans. Així mateix, reivindiquen l'increment de l'esforç amb el Carrilet com una via per "fomentar la mobilitat de persones entre els nuclis propers a Cal Rosal". Podeu consultar el detall dels horaris, tant del trenet com del calendari d'activitats, aquí.