Cal Rosal dona la benvinguda al Mercat de Productes de la Terra

Cal Rosal celebrarà aquest cap de setmana la primera edició del Mercat de Productes de la Terra. Aquest nou esdeveniment vol donar veu i visibilitat als productors i elaboradors de la comarca, posant en valor la gastronomia i els productes de proximitat. Serà el 26 d'octubre.
El Mercat de Productes de la Terra és l'hereu del Mercat de Productors, que durant quatre anys ha estat present a la colònia. Segons expliquen des de l'Ajuntament d'Olvan, aquesta evolució representa un pas endavant per integrar en un mateix espai productors i elaboradors de tota la comarca, tot oferint una experiència atractiva tant per als visitants com per als veïns del Berguedà.
D'aquesta manera, es pretén que la proposta esdevingui una "cita de referència de la tardor berguedana", on gastronomia, territori i producte local es donen la mà estrenant nova imatge i denominació per integrar-se dins el projecte comarcal: de la Terra, del Berguedà. De fet, l'objectiu és crear una imatge compartida que reforci la identitat i el valor del producte local.
A la vegada, a través del nou mercat, "Cal Rosal consolida la seva aposta per dinamitzar la tardor i mantenir viu l'eix comercial local, aprofitant l'atractiu del Mercat del Bolet i el flux constant de visitants que atrau la zona durant aquesta època de l'any", remarquen des del consistori.
El programa
Al llarg del matí de diumenge, el públic podrà gaudir d'una àmplia mostra de productes del Berguedà. Els paradistes oferiran mel, formatges, embotits, cervesa, bolets, xocolata i melmelades, entre d'altres. A la vegada, s'han organitzat un seguit d'activitats per dinamitzar la cita, amb opcions per a tots els públics:
- 11.00 hores | Jocs tradicionals amb la companyia L'Anònima.
- 11.30 hores | Showcooking a càrrec de l'Hostal Restaurant Cal Marçal: macarró de llebre o conill de bosc amb llenega negra i blat de moro escairat.
- 12.30 hores | Concert del duet De tu a tu.
- Durant tot el matí | Exposició micològica amb Lluc Escanéz.
El Mercat de Productes de la Terra és una iniciativa de l'Ajuntament d'Olvan, amb el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.