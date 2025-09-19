Els mercats, fires i festes boletaires del Berguedà que no et pots perdre

Pluja i temperatura suau. Aquesta és la combinació que cada tardor transforma el paisatge del Berguedà i hi fa aparèixer els preuats bolets. I prou ho saben els centenars de persones que, cada cap de setmana o diàriament, enfilen boscos i muntanyes amb l'esperança d'omplir el cistell. Però no tothom té la traça de les persones que guanyen el Concurs de Boletaires, i per aquest motiu, poder adquirir els bolets amb la calma i facilitat d'una fira o mercat també esdevé clau.
Entre setembre i novembre, es despleguen diferents mostres arreu de la comarca amb els bolets de protagonistes. Són també escenaris per crear sinergies amb altres productes, sectors i elements tradicionals de cada municipi i del conjunt del Berguedà. A NacióBerguedà hem fet un llistat amb les cites imperdibles de la temporada.
Cal Rosal | De setembre a novembre
El punt de referència boletaire a Berguedà. És l'únic espai que obre diàriament d'ençà de la seva obertura, enguany el dia 10 de setembre, i fins que l'avenç natural de la temporada marca el final ja al novembre. La Porta del Comerç de Cal Rosal agrupa les parades que, els primers dies del 2025, llueix sobretot ceps, camagrocs, rovellons i ous de reig. L'impulsa l'Ajuntament d'Olvan que, per mantenir l'atractiu i dinamitzar l'activitat en caps de setmana estratègics, organitza esdeveniments en paral·lel com la Festeta de la Cervesa, el 20 de setembre.
Fira del Bolet i del Boletaire
La Pobla de Lillet | 27 i 28 de setembre
Una cita amb molta solera, gràcies als 35 anys de trajectòria. El punt central és la fira i mercat a l'eix comercial del poble, i una agenda d'activitats que any rere any innova i creix per guanyar visitants i compradors. És el cas dels concursos de cuina amb bolets i boletaire, la cita gastronòmica del Tasta'n music, les expressions de cultura popular amb una cercavila gegantera i una Diada Castellera, i una xerrada micològica. L'organització és a càrrec de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb la col·laboració dels comerços locals i el Centre d'Estudis Lillet.
BergaBolet
Berga | 4 d'octubre
Bergacomercial va decidir allargar la Festa dels Bolets de Berga amb una jornada paral·lela que potencia l'activitat al Barri Vell de la ciutat. Xerrades al voltant del bolet, demostracions culinàries, parades d'artesania, mostres vinícoles i música en directe convergeixen en una agenda compartida que ha consolidat com a principal atractiu el Concurs de Tapet del Bolet, atraient els últims anys una vintena de propostes per delectar el paladar dels berguedans i esdevenir la proposta guanyadora.
Castellar del Riu | 5 d'octubre
Ja fa 67 anys que la Penya Boletaire de Berga fa realitat el Concurs de Boletaires. El primer diumenge d'octubre arrenca obligatòriament al Pla de Puigventós amb un entrepà calent per esmorzar i ganes de conviure fins a l'esperat pesatge dels cistells. Rovellons i llenegues són els exemplars cercats en aquest esdeveniment, que des de fa 18 anys també anima l'esperit boletaire dels petits amb un Concurs infantil que asseguri la continuïtat de la cita. També té un fort arrelament el nomenament dels Boletaires d'Honor. L'entrega de premis es fa al migdia, i van des dels trofeus als 200 euros. El Consell Comarcal del Berguedà s'implica facilitant el transport.
Berga | 5 d'octubre
Per complementar el Concurs Boletaire, celebrat dins el terme municipal de Castellar del Riu, la cita es trasllada a la tarda al bell mig de Berga. El passeig de la Pau i la plaça de la Creu són l'escenari que posa punt final a la jornada més destacada de l'any per la Penya Boletaire amb una audició de sardanes. En acabar, es dona pas als Castellers de Berga, que fan un pilar instants abans del gran espectacle de llum i foc: la cremada de la falla. També participa l'Ajuntament de Berga.
Fira del Tastet i del Bolet
Vilada | 11 d'octubre
Vilada s'omple de productes locals, activitats infantils i mostres de cultura popular en el seu esdeveniment de tardor. El municipi lliga dos productes amb gran potencial i molt arrelament al poble, amb una traça a l'hora de cuinar-los que es demostra en un concurs gastronòmic. La jornada també serveix per distingir alguna entitat o persona, berguedana o catalana, amb el distintiu Quins bolets. L'Ajuntament de Vilada és a càrrec de l'organització.
Fira Tocats pels Bolets
Montmajor | 11 d'octubre
Montmajor és un poble amb un gran lligam amb els bolets, cosa fàcilment detectable amb equipaments com el Museu d'Art del Bolet. A la tardor, època de màxima esplendor d'aquest producte, el municipi celebra una fireta a la plaça del Mercat per posar en comú aquesta passió compartida. Cultura popular, parades i animació infantil es despleguen durant aquesta matinal, que destaca també pel vermut musical per dinamitzar la celebració. Se n'encarrega l'Ajuntament de Montmajor.
Festa del Bolet
Guardiola de Berguedà | 18 i 19 d'octubre
La plaça Joan Arocas de Guardiola de Berguedà esdevé el centre neuràlgic de la Festa del Bolet al municipi. Les dues jornades que acullen la celebració es complementen amb activitats infantils, parades diverses, música en directe i propostes gastronòmiques com la Correbolet. La cita també inclou actes al voltant de la cultura popular i un concurs de cuina. Organitza l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb la col·laboració dels comerços locals.
Festa del Bolet
Cal Rosal | 18 i 19 d'octubre
En la línia de la dinamització del Mercat del Bolet de Cal Rosal, l'Ajuntament d'Olvan desplega un programa paral·lel, però també centrat en la cultura boletaire, un dels caps de setmana d'octubre. L'objectiu és atraure clientela a la Porta del Comerç del nucli, en aquest cas amb una cita en la línia del mercat. Tallers, oci i gastronomia es troben en l'agenda, que també pensa en els més menuts amb propostes dirigides a ells.