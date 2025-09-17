Beures, tapes i música en directe: així celebra Cal Rosal la Festeta de la Cervesa

Cal Rosal enceta l'agenda d'activitats paral·leles al Mercat del Bolet aquest dissabte, 20 de setembre, amb la celebració de la Festeta de la Cervesa. El format, que enguany arriba als set anys, ofereix al públic una proposta variada de beguda, música en directe i tapes, amb l'objectiu d'atraure més visitants i compradors a la mostra boletaire i, en definitiva, dinamitzar la Porta del Comerç del nucli.
Com és d'esperar, la cervesa serà el beure més destacat de la cita. A banda de les industrials, també s'hi podrà gaudir d'una selecció de cerveses artesanes elaborades per tres productors catalans: Cerveses Grenyut (Puig-reig), Kibus (Olost) i CTretze (La Pobla de Segur). A més, per maridar bé cada glop, durant l'espai del vespre i nit també es podran comprar algunes tapes.
Per animar l'ambient, l'aposta segura és la música. Al llarg del dia, s'han programat tres actuacions, començant per una en la franja del vermut (12.00 hores) amb Ayala Acústics, un duet de versions potents i amb ganxo per a tots els públics. Reprendran l'activitat sobre l'escenari (19.00 hores) Cece Giannotti, un quartet de pop i blues que combina temes propis amb versions. Finalment, clouran la proposta musical (21.00 hores) el grup The Seventies, un trio de versions de rock and roll clàssic.
L'organització de la Festeta de la Cervesa és a càrrec de l'Ajuntament d'Olvan, que assenyala que "aposta per dinamitzar l'eix comercial de Cal Rosal durant la tardor, ja que el Mercat del Bolet i l'obertura dels comerços durant el cap de setmana fa que sigui un dels punts de referència pels nombrosos visitants que rep la comarca durant aquesta època de l'any". D'aquesta manera, el consistori avança que les activitats en aquest espai continuaran amb la Festa del Bolet, el 18 i 19 d'octubre; el Vermut Feminista, el 25 d'octubre; i el Mercat de Productors del Berguedà de tardor, el 26 d'octubre.