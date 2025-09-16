Hostaleria i Turisme celebra els 25 anys de la Cuina del Bolet amb un sopar de gala

La pluja i la tardor són sinònims de bolets a la comarca. I per a l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, també es tradueix en una nova edició de la campanya de la Cuina del Bolet, amb l'al·licient afegit enguany que la iniciativa celebra els 25 anys. La gran novetat d'aquesta temporada serà, precisament, el sopar de gala del 2 d'octubre per commemorar l'efemèride. Tot plegat, en un programa que replica les propostes dels menús temàtics i els sopars maridats.
"Vint-i-cinc anys pot semblar una xifra discreta o modesta, però a nosaltres ens fa molt contents", ha reconegut la presidenta d'Hostaleria i Turisme, Sílvia Culell, qui s'ha referit a l'edició d'enguany com una "temporada especial". Culell destaca que l'aniversari representa també l'esforç dels restauradors que "aposten per aquest producte". I, per gaudir conjuntament del treball d'aquestes dues dècades i mitja, l'entitat ha promogut la celebració d'un sopar de gala que marqui l'inici dels sopars maridats.
El 2 d'octubre, la carpa del passeig de la Indústria de Berga acollirà la cita gastronòmica. L'àpat serà a càrrec del càtering de les Alzines, i està obert tant pels treballadors i empresaris del sector de la restauració com al conjunt de la població. La convocatòria és a les 20.30 hores i el tiquet, que ja es pot comprar, té un preu de 50 euros per persona.
Aquest sopar servirà també d'obertura de l'agenda de sopars maridats, que per tercer any omplirà els vespres de dijous. El llistat d'establiments adherits d'aquest 2025 i el calendari es publicarà pròximament, si bé Culell ha confirmat l'interès creixent dels restaurants per participar-hi. La dinàmica serà la mateixa dels cursos anteriors: els comensals podran gaudir d'un sopar temàtic amb plats elaborats a partir de l'oferta de bolets, acompanyats amb el maridatge de vi dels cellers de la DO Pla de Bages.
Menús boletaires arreu de la comarca
Ara bé, l'imprescindible de la campanya de la Cuina del Bolet són els menús boletaires que els establiments participants ofereixen mentre s'allarga el certamen. En aquest any de celebració s'ha arribat als 20 locals, situats arreu del territori berguedà. Es tracta de: Ca l'Amagat (Bagà), Cal Candi (Vilada), Cal Majoral (L'Espunyola), Cal Marçal (Puig-reig), El Forn (Gósol), El recó de l'Avi (Guardiola de Berguedà), Els Casals (Sagàs), Els Roures (Castellar del Riu), Estones Casa de Sabors (Guardiola de Berguedà), Font Freda (Castellar del Riu), Font Negra (Berga), Hostal Pedraforca (Saldes), Hotel Estel (Berga), L'Indret del Pedraforca (Saldes), La Barana (Berga), La Cabana (Berga), La Candela (Gironella), La Muntanya (Castellar de n'Hug), La Taverna (Gironella), i Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès). Els menús i preus es poden consultar aquí.
Aquesta descentralització és aplaudida des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que un any més participa en la proposta. "Sumar sinergies amb Hostaleria i Turisme és una garantia d'èxit", ha asseverat el vicepresident de l'ADB, David Font, qui ha posat en relleu que la iniciativa esdevé una bona ocasió per mostrar la comarca. "El Berguedà és territori de bolets i això ja s'ha començat a notar", ha apuntat, valorant al respecte que "les perspectives boletaires per aquesta tardor són bones, i esperem que això també s'evidenciï en la restauració i als allotjaments turístics".
D'altra banda, Font ha celebrat que més enllà dels bolets, l'oferta gastronòmica permet posar en relleu altres productes locals que també són emprats i destacats en els plats elaborats pels restauradors. Una missió que es complementa a la perfecció amb una varietat de fires, festes i mostres, al llarg de la tardor i de la comarca. La campanya de la Cuina del Bolet s'allargarà del 20 de setembre al 23 de novembre.