Els sectors agroalimentari i de la restauració debuten a la Fira de Santa Tecla

La tardor és sinònim de fires a Berga. El certamen que inaugura el calendari és Santa Tecla, la mostra més antiga de la ciutat i que manté l'essència de la ramaderia i l'exposició de bestiar. Ara bé, dins el treball per diversificar les propostes de gran format, l'Ajuntament de Berga s'ha aliat enguany amb l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà per dedicar un espai firal als sectors de l'agroalimentació i la restauració.
"Les fires són una acumulació de grans esforços de particulars i empreses que aposten per visibilitzar-s'hi, però aquest any també ho trobem en les administracions i entitats que hi som al davant", ha remarcat la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, qui ha agraït l'aposta dels nous socis en aquesta nova etapa de la Fira de Santa Tecla. I en què consistirà la participació dels tres nous actors? En la posada en marxa d'un nou recinte protagonitzat pels productors locals i l'oferta gastronòmica comarcal, a més d'incloure demostracions i experiències.
Segons ha compartit Meritxell Torrentó, membre de la Junta de la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, la proposta d'aquest espai s'emmarca en l'elecció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. En aquest cas, la finalitat principal de la iniciativa consisteix a fer d'aparador dels sectors agroalimentari i de la restauració, connectant a més amb valors com el de la sobirania alimentària i la cura del territori, i servint també com a estrena de la temporada boletaire.
Aquestes línies d'acció casen amb les estratègies de l'ADB. Així ho ha posat en relleu el seu president, Sebastià Prat, qui també ha incidit en la funció que tindrà la mostra en el foment dels "circuit curts de consum" i per "explicar a la ciutadania que a casa nostra es fan molts productes que es poden posar a la taula". Prat ha recalcat la importància de "visualitzar l'agricultura i ramaderia que fa venda directa" i l'ocasió per incidir en la seva funció per a la cura del medi natural que implementen.
En darrera instància, la presidenta d'HiT, Sílvia Culell, ha emfatitzat que l'escenari d'aquest nou espai firal esdevé una oportunitat per estrènyer els llaços entre productors i restauradors, amb l'objectiu de continuar exposant el Berguedà a Catalunya com "un territori potent pel que fa a la gastronomia". Així, Culell ha celebrat les propostes experiencials, com les demostracions i tallers, a més de la zona de tast que oferiran conjuntament diferents establiments associats al gremi.
Tres zones diferenciades en el recinte gastronòmic
El nou apartat gastronòmic de la Fira de Santa Tecla s'estructura en tres espais, distingits per la seva funcionalitat. Es trobaran al centre de la zona firal del passeig de la Indústria i constaran de punts per a la venda directa dels productors locals, els estands d'Hostaleria i Turisme amb tapes i degustacions, i l'aula gastronòmica. En el cas de les parades, Prat ha apuntat que se n'hi concentraran entre 12 i 15, amb una oferta variada que constarà de mel, productes làctics, carns, xocolata i embotits, entre altres.
Les opcions de la restauració s'elaboraran a partir de productes de proximitat i temporada. Per a Culell, part de l'oferta també podrà servir de tastet de la 25a Campanya de la Cuina del Bolet que aquesta tardor desplegarà l'associació. I, finalment, a l'espai de l'aula gastronòmica s'hi desenvoluparan xerrades, showcookings, taller i maridatges. Alguns dels participants que Torrentó ha avançat són Toni Massanés, Oriol Rovira, David Sanglas, Sílvia Culell, Jordi Badia i Ada Parellada.
Bestiar, artesania, atraccions i vehicles
Més enllà de l'espai de gastronomia, la mostra de Santa Tecla constarà dels elements que tradicionalment l'han distingit. Tal com ha precisat Ermínia Altarriba, l'exposició arrencarà amb les corralines del bestiar, amb vaques, vedells, xais o cabres, entre altres. Uns metres més avall, s'hi situarà una segona carpa amb aus singulars, com faisans, galls d'indis i diferents tipologies de gallines. La novetat d'aquesta secció tan distintiva de la fira serà una nova secció destinada als animals domèstics, en paral·lel al bestiar, amb la presència d'educadors canins i les responsables del Refugi de Graugés, que promouran l'adopció dels animals i una tinença responsable.
En aquesta edició, també hi assistirà l'associació de propietàries forestals Dones de Bosc, sector estretament relacionat amb el sector primari i amb presidència berguedana. També hi seran presents les habituals parades d'artesania i alimentació. Pensant en els més menuts, s'han previst activitats com una gimcana pagesa, jocs centrats en la terra, un taller del parc natural del Cadí Moixeró i el circuit de tractorets, entre altres, a banda de les atraccions a la plaça Cim d'Estela.
Finalment, s'aprofitarà l'avinentesa de la Setmana Europea de la Mobilitat per posar a disposició un circuit de bicicletes. A més, el diumenge es desplegarà el Mercat de vehicles d'ocasió, al tram final de l'espai firal.
La Fira de Santa Tecla de Berga tindrà lloc els dies 20 i 21 de setembre, al llarg del Vall. Pròximament, l'Ajuntament de Berga farà públic el detall de la programació.