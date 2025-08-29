Aquest és l'indret conegut com el Balcó de Catalunya i que es troba al Berguedà

El Berguedà pot treure pit del seu entorn natural. Qualsevol escenari és digne de postal, gaudint a més de paisatges contrastats entre l'Alt i el Baix Berguedà que aporten diversitat a l'hora de descobrir la comarca. Però si es fa referència a una visió àmplia del territori, hi ha un punt que és imprescindible per aquells que volen visitar-la. Es tracta del Balcó de Catalunya.
Així es coneix popularment aquest emplaçament situat al capdamunt d'una serra, a uns 1.200 metres d'altitud. Es troba dins el municipi de Berga, i és un dels símbols més preuats de la ciutat. És una excursió molt recomanada per tothom que visiti la capital de comarca, en un espai històric, cultural i religiós.
Parlem del Santuari de Queralt, temple amb gran valor patrimonial i on també es troba la Cova de la Troballa, a més dels miradors a diferents alçades des d'on gaudir de l'espectacle visual que ofereix aquest punt estratègic. Als peus de la muntanya es desplega Berga, totalment visible des d'aquest espai i que permet tenir un altre punt de vista de la ciutat. També s'observa amb bones condicions el blau de la Baells i el verd de Noet. I, cap a l'horitzó, apareix la silueta de Montserrat.
Quan és de nit, els indrets distingibles són menors, però la bellesa que aporta la nocturnitat també fa interessant la visita. Fins i tot val la pena pujar-hi quan el dia és gris, ja que hi ha la possibilitat de poder veure un mar de núvols sobre la ciutat. Així mateix, anar-hi en diferents estacions també atorga paisatges variats, amb tonalitats que van del blanc de la neu alguns dies d'hivern al verd intens de primavera, a més d'un blau profund del cel d'estiu i l'ocre de la tardor.
Més enllà de les vistes, l'excursió paga la pena pels edificis que s'hi situen. D'una banda, hi ha el santuari com a tal, que data del segle XVIII i es compon d'una nau central amb dues de laterals. El retaule barroc original va cremar l'any 1936, i el quin ara presideix l'altar (repensat el 1965 per Mn. Ballarín) és obra de l'arquitecte Ramon Masferrer, fet el 1958. La portalada que dona accés al temple, feta per Josep A. Coderch, es va incorporar el 1966; i el campanar es va completar a la dècada dels 70. Les transformacions van culminar amb la restauració definitiva de l'interior de l'església a la dècada dels 90.
L'altre escenari principal és la Cova de la Troballa (o Cova de Santa Helena) un oratori on la tradició diu que un pastor va localitzar la imatge de la Mare de Déu de Queralt. De fet, és per aquest motiu que la festivitat del temple es commemora el 8 de setembre, dia de les marededeus trobades en el qual es fa referència a les llegendes de talles recuperades després d'anys amagades, en circumstàncies de prodigis.
Pel que fa a la imatge de la Mare de Déu de Queralt, es tracta d'una petita talla de fusta d'uns cinquanta centímetres. Se la representa asseguda, amb el seu fill sostingut a l'esquerra i una oreneta reposada a la mà dreta. L'infant té un llibre a la mà esquerra i beneeix amb la dreta. Es tracta d'un exemplar gòtic amb trets romànics i que ha traspassat fronteres, ja que també se la pot trobar en indrets llunyans com l'illa italiana de Sardenya. Ho explica el perfil Romànic Català a X.
La Gala de Queralt de 2025
Els actes de celebració de la festivitat de la Gala de Queralt arrenquen el 31 d'agost amb la celebració de la primera novena (11.00 hores), que es replicarà cada dia fins al 8 de setembre (la resta de dies se celebra a les 18.00 hores). En l'agenda d'aquest 2025 també s'hi ha inclòs la visita dins el cicle Berga viu l'estiu titulada Un passeig per la història de Queralt, la conferència Mn. Ballarín retorna al Santuari, una tarda de jocs infantils, la representació de Queralt! Un petit musical, la projecció de la pel·lícula de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt del 1916, i una Vetlla jove.
El dia gran de la cita serà el dilluns, 8 de setembre. L'activitat arrencarà a les 09.00 hores amb la Missa a la Cova de la Troballa, i la posterior audició de sardanes amb la Cobla Pirineu a la plaça del Santuari. A partir de les 11.30 hores, se celebrarà la Missa solemne al santuari, cantada per l'Orfeó Berguedà i culminant amb la interpretació de l'Himne de la Coronació. La jornada clourà amb més sardanes a la plaça. Trobareu el detall de l'agenda, aquí.