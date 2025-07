Un poble de carrers empedrats i vistes espectaculars que et transportarà a una altra època

El Berguedà és una comarca prou extensa per abraçar entorns i pobles de característiques molt diverses. Un riu vertebrador, ruralitat, nuclis urbans, pagesia i alta muntanya són alguns dels trets més identificatius del territori, que també pot presumir de tenir poblacions amb un encant únic. I n'hi ha un, de carrers empedrats i un paisatge enlluernador, que atrau visitants al llarg de l'any.

Aquest poble és un dels sostres del Berguedà, ja que se situa a més de 1.300 metres d'altitud. Té un concurs molt singular, que cada mes d'agost convida centenars de curiosos, i celebra la festa major per setembre. Consta del naixement d'un riu i està inclòs dins l'espai del parc natural del Cadí-Moixeró. També disposa de dos museus força inèdits i d'unes esglésies de gran valor patrimonial. Parlem de Castellar de n'Hug.

L'accés a aquest municipi és per carretera, i principalment fent ús del vehicle privat (no disposa de línies fixes de transport públic). S'hi arriba principalment seguint la C-16, la BV-402 i fins a la BV-4031, però també des de l'N-260 enllaçant amb la GI-401, o passant pel Coll de la Creueta. Un cop arribats, els cotxes no són benvinguts dins el nucli -només hi poden circular els residents-, així que cal estacionar-lo en el gran aparcament que hi ha a l'entrada del poble per poder-lo gaudir a peu.

Des d'aquest punt té inici el camí que dirigeix a les Fonts del Llobregat. Es tracta d'un recorregut fàcilment accessible a peu que permet arribar fins al punt exacte on neix el riu, que fa passada per cinc comarques fins a la seva desembocadura al Prat de Llobregat, vers el Mediterrani. Es tracta d'un dels punts naturals més emblemàtics del Cadí-Moixeró, que també troba parcialment en aquest municipi berguedà el cim de la Creueta (2.067m).

La Casa de la Vila de Castellar de n'Hug

Lídia López

Pel que fa al nucli de Castellar de n'Hug pròpiament, cada carrer, plaça i mirador esdevenen imperdibles. Les façanes i les teulades congreguen a la perfecció amb els paviments empedrats, atorgant al poble el caràcter de muntanya tan distintiu. Un dels emplaçaments més simbòlics és la plaça de la Generalitat, presidida per una de les joies arquitectòniques del municipi: l'església de Santa Maria.

El temple va ser construït en l'època del romànic, tot i que només se'n conserva el campanar de la torre i la porta ferrada. L'edifici es va refer i presenta majoritàriament trets de l'estil neoclàssic. Una altra curiositat de la plaça, i que aporta autenticitat, és l'antic safareig. També és una reminiscència de la tradició del poble la cabanya de pastor situada a tocar del Museu del Pastor, un equipament cultural centrat en el pastoreig.

La cabanya a tocar del Museu del Pastor

Lídia López

Precisament, aquest ofici dona vida a la cita més concorreguda del poble, el Concurs Internacional de Gossos d'Atura, un dels més populars dels Països Catalans i que té per objectiu fomentar les habilitats del pastor i els seus gossos a l'hora de conduir els ramats de xais. De fet, aquesta tradició també fa que al poble s'hi llueixi un monument dedicat al gos d'atura.

Un altre dels punts més visitats és el Museu del Ciment, situat dins el terme municipal i dins l'antiga fàbrica cimentera, on s'explica el passat industrial del poble i es mostren unes instal·lacions amb una arquitectura inusualment curosa dins l'àmbit fabril. I, en aquest cas, sí que cal precisar que hi ha disponible un accés ferroviari, mitjançant el Tren del Ciment, un trenet turístic que parteix des dels afores de la Pobla de Lillet. Ara bé, si d'arquitectura es fa referència, les cireretes són les esglésies, amb imprescindibles com Sant Vicenç de Rus i Sant Joan de Cornudell.

L'església de Sant Vicenç de Rus

Lídia López

Amb tot, el poble de Castellar de n'Hug també disposa d'una àmplia oferta de botigues amb productes d'elaboració local i altres obsequis, i més d'una desena d'establiments de restauració on provar alguns plats típics de la comarca, en funció de l'època de l'any que es visiti el municipi.