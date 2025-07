Una dotzena d'establiments i recursos del Berguedà fan un pas endavant en accessibilitat turística

El Berguedà continua apostant per un model de turisme més inclusiu i accessible, fomentant que les empreses, establiments i serveis del sector implementin el projecte PROA. La Plataforma de Recursos d'Orientació en Accessibilitat és eina digital que permet als diferents recursos turístics de Catalunya fer una autodiagnosi sobre l'accessibilitat dels seus equipaments i oferta. I per tal que el teixit del turisme al Berguedà hi estigui familiaritzat, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) ha desenvolupat una formació que ha captat l'atenció d'una dotzena de companyies.

Aquesta sessió formativa va tenir lloc el 16 de juny, i un mes i mig després ja hi ha nou serveis berguedans registrats al PROA. Aquesta eina s'adreça a més de 20 tipologies d'espais: des d'hotels, allotjaments rurals i restaurants, fins a oficines de turisme, museus, camins, zones naturals i comerços, a més de serveis com taxis o sales de convencions. En definitiva, tot aquell equipament o servei susceptible de rebre visitants pot formar part del projecte. Per aquest motiu, l'ADB celebrarà una nova sessió formativa de cara a la tardor i també oferirà accions de seguiment individualitzat, per tal que el nombre de recursos registrats al Berguedà continuï creixent.

"Tenir una oferta turística accessible no només és un requisit legal o un valor afegit, sinó una aposta per un territori obert, inclusiu i preparat per acollir tothom", assevera el conseller comarcal de Turisme, David Font, que posa de manifest que "el PROA ens permet ordenar, visualitzar i actuar, tant des del sector privat com des de les institucions" Per a Font, implementar aquest mitjà digital i incrementar la presència dels recursos de la comarca "ens ajuda a sumar en el nostre objectiu de convertir-nos en Destinació Turística Intel·ligent" i també contribueix "a fer del Berguedà un referent de qualitat i responsabilitat".

Una eina útil per al sector i per a la destinació

Des de l'Agència detallen que el PROA esdevé un recurs "pràctic per avaluar i millorar l'accessibilitat per a persones amb diversitats funcionals i les seves famílies", amb opcions com identificar els serveis que ja es disposen, rebre suggeriments de millora o tenir assistència per elaborar un pla d’acció progressiu per avançar cap a una oferta més inclusiva. Una altra possibilitat que brinda el registre és millorar l'estat dins del sistema Biosphere -els que hi estiguin adherits-.

En paral·lel, l'ens públic també fa referència al fet que les dades recollides poden contribuir a l'elaboració de plans d'acció territorials, definint les mancances comunes i els objectius de millora. Això, assenyalen, pot ajudar a la creació de materials adaptats o la captació de subvencions específiques. Així mateix, també es refereixen al fet que el Berguedà és destinació adherida a la metodologia DTI (Destinació Turística Intel·ligent), i argumenten que millorar l'accessibilitat és un dels eixos prioritaris i una "palanca clau" per avançar cap a una destinació certificada. Per tot, recalquen que el compromís de l'Agència és "fer del Berguedà una comarca on tothom hi sigui benvingut".