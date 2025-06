El 40% dels turistes que visiten el Berguedà arriben durant l'estiu

Arribat oficialment l'estiu, Catalunya s'omple de turistes atrets pel model de sol i platja. I és que, tal com es posa de manifest en una estadística experimental feta per l'INE el 2024 a partir de les conexions dels telèfons mòbils dels visitants, s'observa que entre juny i setembre arriben al país 11,5 milions de turistes provinents d'Espanya i l'estranger, dada que suposa el 44% dels visitants anuals al territori -queden exclosos els moviments dels mateixos catalans-. El Berguedà frega la mitjana, rebent el 40,3% dels visitants anuals durant els mesos d'estiu.

Si s'observen les dades per regions turístiques, aquesta incidència estival s'evidencia a les comarques de la costa, fet que reforça l'atractiu de la platja. L'exemple més contrastat es el del Baix Empordà, on el 58,8% del turisme arriba durant l'estiu. També superen el 50% les comarques de la Selva, el Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Baix Ebre. Al Berguedà, inclòs turísticament en l'espai dels Pirineus, més del 40% dels turistes de l'any arriben durant la temporada estival.

Les dades ofertes en l'estadísitca de l'INE evidencien la influència de l'estacionalitat turística del Berguedà. Durant l'hivern, la comarca rep el 24,6% de visitants de tot l'any, i el 35,1% restant es reparteix entre la tardor i la primavera. Ara bé, la regió turística dels Pirineus, en la qual s'inclou el Berguedà, i la de la Val d'Aran,també manifesten l'estacionalitat del turisme de Catalunya amb pics considerables per l'efecte de la neu durant l'hivern, sent les comarques de l'Aran i la Cerdanya on s'imposa proporcionalment.

Les xifres recollides també posen de manifest que la procedència del turisme que visita el Berguedà és principalment local. Els registres del conjunt dels Pirineus indiquen que són el perfil de visitant més freqüent amb diferència, sumant 219.000 catalans en les comarques incloses durant l'agost de 2024, respecte dels 67.000 europeus, els 10.000 espanyols i els 2.000 visitants transcontinentals. De fet, l'agost va ser el mes on es van concentrar més turistes al Berguedà l'any passat, sumant el 12,1% del total. Per contra, el novembre va ser el més baix, amb un 4,9% del turisme anual.

Concentracions considerables als municipis més petits

Com que l'estadística analitza el moviment de dispositius a través de la xarxa de telecomunicacions de l'Estat, aquestes dades permeten filar més prim que els registres dels allotjaments turístics al voltant de l'afluència de persones. En aquest sentit, sorgeixen registres interessants com el nombre de turistes per habitants a cada municipi (entenen turista per una persona d'una altra província que fa nit a la població en qüestió). En el cas berguedà, la xifra màxima se situa a Gósol, on els gairebé 4.500 turistes que el van visitar al llarg del 2024 equivalen a 21 visitants per cada resident. El poble de l'Alt Berguedà és el cinquè de la comarca que més persones va rebre l'any passat segons l'estadística, després de Guardiola de Berguedà, Bagà, Cercs i Berga.

La capital suma el registre total més alt amb diferència, donant la benvinguda a 19.690 turistes durant l'anualitat passada. Això suposa 1,10 turistes per cada habitant a la ciutat. Ara bé, les proporcions més altes de visitants respecte de residents es donen en els municipis més petits. Així, destaquen els casos de Viver i Serrateix, amb 20,40 turistes per habitant, o els 14,40 de la Quar. Per contra, les poblacions amb menys proporció turística segons el nombre de residents són Gironella (0,10), Puig-reig (0,30), Casserres (0,30), Vilada (0,30) i Avià (0,40).