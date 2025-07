El Berguedà és la comarca que més utilitza el servei del Caixer Mòbil de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona va posar en marxa el servei de Caixer Mòbil a mitjan 2024. Segons les dades recopilades per l'administració d'ençà de l'estrena, el Berguedà és la comarca que en fa més ús, acumulant més del 20% dels moviments totals efectuats. Unes gestions que es podran continuar desenvolupant aquest estiu, pel fet que l'activitat del servei no s'atura per vacances.

Aquest recurs permet, entre altres, retirar diners de qualsevol entitat bancària, consultar moviments i saldo, pagar i domiciliar tributs locals, canviar el PIN o recarregar la targeta de prepagament. A més, des del mes d'abril, ja no es cobra la comissió que s'havia carregat anteriorment, fent que els serveis siguin completament gratuïts pels usuaris, que tal com precisa l'ens, són majoritàriament persones grans.

Entre tots, destaca l'ús que n'estan fent els veïns i veïnes del Berguedà, l'Anoia i el Bages, les tres comarques que més usos acumulen. Per contra, els usos més baixos es registren al Garraf, el Maresme i el Vallès Occidental. Sigui com sigui, en aquest recompte de dades hi poden influir factors molt diversos, com per exemple, el nombre de municipis receptors del servei, que no és el mateix a totes les comarques.

Tal com assenyalen des de la Diputació en un comunicat de premsa, al llarg d'aquest 2025 s'han completat 182 extraccions amb el Caixer Mòbil, per un valor total de 56.729 euros. De fet, també comparteixen que les quantitats mitjanes d'extracció individual han augmentat un 23%, passant de 253 euros el 2024 a 312 euros entre gener i maig d'enguany.

A grans trets, aquest servei visita un cop al mes els municipis de menys de 1.000 habitants i dos els que tenen entre 1.000 i 5.000 habitants. Al Berguedà, visita mensualment els municipis de Borredà, Capolat, Castellar de n'Hug, Castellar del Riu, Fígols, l'Espunyola, Olvan, Montclar, la Nou de Berguedà, Sagàs, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Vilada.

Amb tot, des de la Diputació posen en relleu que el Caixer Mòbil forma part del conjunt de serveis mòbils que l'administració desplega a la demarcació, tenint en compte la realitat diversa i complexa del territori. En el cas concret d'aquest recurs, asseveren que, com altra mena serveis mòbils disponibles, "van néixer per donar resposta a problemàtiques del moment". Alguns d'aquests altres sistemes implementats des de fa temps per part de la Diputació són els bibliobusos, les unitats mòbils d'informació al consumidor o la teleassistència.