La Diputació de Barcelona lliura l'estudi històric del castell de Guardiola

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà l'estudi històric del castell de Guardiola. La finalitat del treball era aprofundir en el coneixement d'aquest element patrimonial, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). L'ens supramunicipal s'ha fet càrrec dels treballs, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).

Tal com ha compartit la Diputació en una nota de premsa, la recerca ha posat de manifest que, a l'indret on ara es troben les restes el castell, hi va haver un nucli de població anomenat Sant Esteve des del segle XII. També s'ha evidenciat que hi havia una sala o casa fortificada, que es trobaria a la part més alta del turó i que seria l'embrió de la posterior fortalesa com a torre de l'homenatge, en un moment indeterminat entre els segles XII i XIII.

L'estudi situa el moment de màxima esplendor d'aquesta estructura durant el segle XIV, quan va esdevenir una peça clau en les disputes entre els reis d'Aragó i el de Mallorca. Per aquest motiu, amb la fi del conflicte entre els dos monarques l'any 1349, el castell va perdre la importància estratègica que havia tingut durant el conflicte. Així, el 1364, Pere III el Cerimoniós va vendre la seva part a la vila de Berga.

La recerca també ha permès localitzar un document del 1670, fins ara inèdit. En el mateix es testimonia l'abandonament definitiu del castell, quan el consell de la vila de Berga en va fer cobrir les restes.

Aquest estudi complementa les anteriors actuacions que el mateix SPAL ha finançat en aquest espai. Segons citen, des de l'any 2012 s'han fet càrrec de la direcció de diverses campanyes d'excavació en aquest conjunt. A més, el 2019 en va redactar el Pla director a petició del consistori, on es plantejava la necessitat d'elaborar l'estudi que ara s'ha culminat.