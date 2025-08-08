La Travessia de la Baells torna aquest setembre amb nous impulsors

Aquest 2025 torna la Travessia de la Baells, la prova de natació lligada a l'embassament berguedà. Després d'uns anys de pausa, Judit Martínez i Ferran Ares, dos apassionats d'aquest esport, tornen a entomar el repte organitzatiu d'aquesta proposta. La cita serà el 7 de setembre, en coincidència de la Festa Major de la Rodonella.
Després de 19 edicions, el Club Triatló Berga va desistir de continuar tirant endavant la competició. Hauran estat cinc anys sense que se celebri la prova, que torna amb el "compromís i il·lusió" dels nous promotors d'aconseguir que el format es torni a consolidar i esdevingui "una cita esportiva imprescindible a la comarca". D'aquesta manera, començaran l'aventura amb la XX edició i un total de tres distàncies.
Per tal que els nedadors i nedadores de diferents nivells i capacitats hi puguin prendre part, s'han definit tres categories. En primer lloc, es disputarà la prova infantil, amb una distància de 350 metres, pensada perquè "els més petits també visquin l'experiència de la natació en aigües obertes". El següent circuit serà el curt, de 750 metres, "ideal per a qui comença o busca un repte assequible en un entorn privilegiat". En darrera instància, la prova reina serà la llarga, de 2000 metres, que descriuen com "el gran repte per als més experimentats, en ple cor del pantà de la Baells".
Més enllà del vessant esportiu, l'organització prepara una jornada festiva en paral·lel a la cita, amb elements com "bon ambient, música i un servei de bar espectacular", amb l'objectiu que "tant participants com acompanyants puguin gaudir d'un dia inoblidable a la vora de l'aigua". "Volem que aquest esdeveniment sigui una porta d'entrada a la natació en aigües obertes per a tothom, i que alhora serveixi per crear afició i fer comarca", assenyalen els organitzadors en un comunicat de premsa, augurant que la proposta del 7 de setembre "serà una festa de l'aigua, l'esport i la convivència, en un entorn natural espectacular".
També col·laboren en l'organització de la XX Travessia de la Baells l'Ajuntament de Cercs i la Diputació de Barcelona, així com altres empeses particulars que s'han implicat fent de patrocinadors. Les inscripcions romandran obertes fins al 31 d'agost.