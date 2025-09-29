Marc Bernal renova pel Barça fins al 2029

Marc Bernal ha signat aquest dilluns la seva renovació amb el Futbol Club Barcelona. El vincle entre el migcampista de Berga i el conjunt blaugrana s'allargarà, com a mínim, fins al juny de 2029, refermant l'aposta del Barça per mantenir viva i activa l'empremta de la Masia al primer equip.
"És el dia més especial i feliç de la meva vida", declarava Bernal en la roda de premsa celebrada a l'Oficina Comercial del FC Barcelona, posteriorment a la rúbrica del contracte. El berguedà ha compartit que "he fet realitat el meu somni", i ha reconegut que "si m'ho dius fa dos anys, no m'ho crec".
Aquesta renovació es formalitza quan Bernal ja ha pogut tornar a fer el salt als estadis en partit oficial, després de recuperar-se d'una greu lesió al genoll esquerre que el va apartar pràcticament tota la temporada passada i la darrera pretemporada. Unes setmanes abans, ja s'anunciava l'interès vigent del conjunt per disposar del migcampista, inscrivint-lo amb fitxa del primer equip.
Sigui com sigui, tot i que la recuperació física ja està completada, el berguedà és conscient que la seva millor versió encara ha d'arribar. "Ara, però, és anar pas a pas i anar veient, perquè acabo de tornar d'una lesió llarga", ha explicat al respecte, incidint que "tot és un procés i no hi ha pressa". "El millor Marc Bernal arribarà quan toqui" ha reiterat.
En tot cas, el jugador ha aprofitat l'ocasió per agraïr el suport i l'acompanyament del FCB: "He d'agafar minuts i confiança, però estic molt agraït al Club per la confiança". "Ha estat un any molt dur, però des del primer moment m'ha sobtat com m'ha tractat tothom", ha assenyalat el de Berga, emfatitzant que "m'ho han posat molt fàcil". De fet, també ha compartit una petita anècdota sobre un dels seus referents: Sergio Busquets. "Quan em vaig lesionar em va escriure i això em va fer molt feliç", ha exposat.
Ara bé, Bernal té clar que cada història és única i ara li toca en ell marcar la seva trajectòria: "Tothom ha de seguir el seu camí", ha dit. D'aquesta manera, el seu objectiu a més curt termini és guanyar al PSG. "Serà un partit molt maco. Al vestidor hi ha moltes ganes i segur que el tirarem endavant", ha valorat al respecte. A llarg termini, també s'ha mostrat molt convençut: "El meu somni per complir és continuar guanyant molts títols amb el Barça, durant molts anys".
A més de Marc Bernal, també han assistit a la trobada per la renovació a les oficines del Club el president, Joan Laporta; el vicepresident primer, Rafael Yuste; i el director de l'Àrea de Futbol, Deco.