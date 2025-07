Marc Bernal: «Viuré la tornada amb la mateixa emoció que la primera vegada que vaig jugar»

Han passat ja 10 mesos d'aquell fatídic vespre que Marc Bernal va abandonar l'estadi de Vallecas amb clars gestos de dolor. Poques hores després, es confirmava la pitjor sospita pel blaugrana: patia un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i una lesió associada al menisc extern. La temporada que tant prometia pel jove de Berga es va esfumar en un tres i no res, i els plans passaven de la progressió dins el primer equip a la recuperació.

Però Bernal ha fet els deures i el cos li ha respost. El blaugrana torna a tocar pilota i, malgrat que encara no pugui parlar clarament de la tornada, el retrobament amb la disciplina del FC Barcelona és més a prop que lluny. Aquest divendres, ha ofert pinzellades del seu estil únic en uns exercicis amb els nens i nenes que aquesta setmana han participat en el primer campus de futbol que porta el seu nom.

"Ara ja em sento bastant bé i estic entrenant sol", ha compartit en declaracions amb Nació Berguedà, mostrant-se amb confiança que "tot vagi bé" i pugui donar per tancat l'episodi de la lesió. Ja fa unes setmanes que Bernal va recuperant la forma, amb exercicis i activitats que li permetin "agafar ritme" i aproximar-se a la tan anhelada normalitat. Però ho fa sense pressa: "No et puc dir un dia exacte per la tornada, però espero que no sigui molt enllà".

Ara bé, el jove ja s'imagina com serà el dia que, finalment, pugui tornar a vestir la samarreta i disputar un partit. "Serà un dia inoblidable, per mi i per la meva família", ha reconegut, incidint que "crec que viuré la tornada amb la mateixa emoció que la primera vegada que vaig jugar".

Una quarantena de nens i nenes han participat en el Campus Marc Bernal

Lídia López

Un lligam amb Berga molt viu

Tot i que la seva professió el porti a una dinàmica que l'allunyarà llargues temporades de casa, Marc Bernal té molt present la seva ciutat i les seves arrels. Un bon exemple és que el Campus Marc Bernal s'ha celebrat a Berga, combinant entrenaments al Camp de Futbol Municipal i estones d'oci a les piscines municipals d'estiu. "Des del primer moment tenia clar que havia de ser aquí", ha asseverat, argumentant que "tinc la meva família i els meus amics, i també em fa especial il·lusió que els nens i nenes d'aquí puguin venir al meu campus". I l'entusiasme s'ha convertit en una proposta que ha agradat.

De fet, tornar a trepitjar la gespa de Berga ha servit per reviure aquelles sensacions que sentia Bernal no fa tants anys, quan ell mateix participava en aquest tipus de jornades. "Fa res, jo també estava aquí, participant en els campus i passant-m'ho molt bé", detalla, posant de manifest que "veure els nens que gaudeixen m'omple de satisfacció". En definitiva, el blaugrana assenyala que l'experiència del campus "m'ha sorprès cap a bé", i és per això que ja pensen a donar-li continuïtat: "No només serà aquest any. Espero que en sigui molts més i que tot vagi cada cop millor".

De la mateixa manera, Bernal també ha compartit que continuarà fent tanta vida a Berga com pugui. "Aquí estic molt còmode, i per això, sempre que tinc algun dia intento pujar", explica. En aquest sentit, ha confessat que, si pot, intenta assistir a algun partit dels equips del Berguedà: "A vegades vaig a veure algun equip d'aquí a la comarca, perquè ho he fet tota la vida", indica, destacant que "m'agrada molt l'ambient que hi ha". I, a més, ho fa amb comoditat, perquè "sempre que estic aquí sento que la gent em respecta molt" i també percep que "molta gent em coneix i s'alegren per mi".