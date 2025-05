La Volta Ciclista a Catalunya confirma que torna al Berguedà per l'edició de 2026

La Volta Ciclista a Catalunya tornarà a viure una etapa de muntanya al Berguedà en l'edició de 2026. L'organització de la prova ha confirmat avui la rèplica de l'aliança per tercer any consecutiu, amb l'objectiu que el territori i els aficionats de la bicicleta reparin les il·lusions truncades per la meteorologia enguany. "Tant el Berguedà com la Volta a Catalunya es mereixen tornar a viure un any més una etapa per al record per a tota l'afició", ha declarat el director general del certamen, Rubèn Peris.

Després de l'èxit en el retorn al circuit de Berga i la comarca 60 anys després, amb l'estrena del Coll de Pradell en competició i l'exhibició de Tadej Pogačar, l'etapa d'aquest 2025 no va resultar tal com s'havia previst. L'afectació de fortes ratxes de vent al conjunt del Berguedà, i en especial en punts decisius com el Santuari de Queralt, van comportar una reorganització sobre la marxa amb un final precipitat amb prou feines 20 minuts de cursa cronometrada. La victòria va ser pel nord-americà Quinn Simmons.

Les reflexions conjuntes a aquesta agredolça experiència han convingut en un nou acord entre les administracions locals, l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, amb la Volta Ciclista a Catalunya per tal de tornar a viure una gran etapa de muntanya al territori, la pròxima temporada. Per a l'organització de la cursa, aquest interès "demostra l'aposta a mitjà i llarg termini de la comarca del Berguedà pel ciclisme i el cicloturisme".

"Estem contents de repetir el vincle amb la Volta i creiem que ens mereixem viure una tercera edició per treure'ns l'espineta de l'etapa d'aquest any", ha valorat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui considera que "l'èxit de públic i la implicació de les administracions, les entitats i el teixit empresarial berguedà reforça l'aposta que ha fet la comarca pel ciclisme, ja que acollir l'etapa ens serveix d'aparador al món". Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, assenyala que "tenim una idea ferma: fer del Berguedà una comarca on els amants de la bicicleta en totes les seves formes puguin trobar-hi el seu espai", afegint que "sabem que tenim una comarca amb un potencial fantàstic per gaudir-ho, i el volem posar a l'aparador".

"Estem convençuts que podrem viure, una vegada més, una jornada de ciclisme per recordar, que tornarà a portar les imatges de la Volta i la comarca arreu del món", ha sentenciat Peris. La Volta Ciclista a Catalunya celebrarà la temporada 2026 la seva 105a edició, durant el mes de març.

Pròxima aturada: l'etapa femenina a Coll de Pal

Abans de la pròxima cita masculina, el Berguedà també tindrà protagonisme en l'edició d'enguany de la Volta a Catalunya Femenina. Serà el 7 de juny, i tindrà sortida des del nucli de Bagà i fins a la meta situada al mític Coll de Pal. Segons l'organització, les administracions locals també han mostrat el seu interès a donar continuïtat a la col·laboració respecte d'aquesta cursa: "El Consell Comarcal treballa braç a braç amb els ajuntaments del Berguedà, tant els que tenen sortida i arribada com amb els que la cursa fa passada, perquè l'esforç que representa que carreteres locals estiguin a punt és tot un repte que els ajuntaments entomen amb molta il·lusió", ha corroborat Masanas.

La Volta Ciclista a Catalunya Femenina tindrà lloc del 6 al 8 de juny. Començarà amb una primera etapa entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona; una segona jornada de muntanya al Berguedà; i una cloenda mostrant el litoral barceloní.