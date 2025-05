Les Clàssiques de Berga viuran una edició «d'èxit» amb un total de 750 participants

El Club Esquí Berguedà i l'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà tornen a unir esforços per celebrar una nova edició de Les Clàssiques de Berga. L'esdeveniment esportiu agrupa en un cap de setmana diferents proves dins de l'àmbit de les curses de muntanya, en una cita que es consolida tant en l'àmbit local com de país. I n'és un bon exemple el límit de participants que s'ha establert i esgotat, amb un total de 750 places.

"Celebrem la segona edició de Les Clàssiques de Berga amb un èxit rotund. Hem tingut les places exhaurides en modalitats absolutes des de fa dies, i fins i tot setmanes en la Berga-Rasos", ha apuntat la presidenta del CEB, Clàudia Sabata, qui ha evidenciat l'interès respecte de l'esdeveniment pel fet que malgrat que han augmentat el nombre de participants, hi ha hagut més demanda que places. "Preferim menjar poc i pair bé", ha declarat al voltant de la decisió.

La cita es desenvoluparà en dues jornades, aquest cap de setmana. El dissabte, 10 de maig, es disputaran la Marató de Muntanya, la Berga-Rasos-Berga i la Berga-Queralt-Berga. Les sortides seran esglaonades per cursa, a partir de les 07.00 hores des de la plaça de Sant Pere, que també serà el punt de meta. Els dorsals es repartiran tant abans de les proves com durant el divendres a la tarda, a l'antiga casa de la Patum (plaça Doctor Saló). En aquest sentit, l'organització assenyala que les curses se celebraran encara que la meteorologia no sigui favorable, si bé establiran un equipament obligatori pels participants en funció de la previsió i que serà indispensable per prendre part de la prova (es faran controls).

Les novetats d'enguany tenen a veure, principalment, amb la logísitica. Segons ha detallat el president dels Mountain Runners, Ernest Garrido, aquesta edició es disposarà d'un espai adaptat per a l'estacionament de caravanes i furgonetes camperitzades dels assistents. S'ubicarà al pati de l'INS Guillem de Berguedà. Per la seva banda, Joan Forcada, coordinador de les curses, ha posat en relleu la cessió de 10 emissores i una base de comunicació per part de l'ADF Sobrepuny, que permetran mantenir la comunicació al llarg de les proves i posar remei als problemes de cobertura mòbil detectats l'edició passada.

Finalment, l'organització també ha compartit el nou punt d'animació que encapçalaran els Entrompats Band al Xalet-Refugi dels Rasos de Peguera. En paral·lel, un speaker i el DJ Toni Malé animaran la festa a la meta. Les propostes del dissabte culminaran amb una botifarrada, amb productes facilitats pels Ramaders de Muntanya del Berguedà, amb un iogurt de postres cortesia de Delícies del Berguedà.

Pel que fa al diumenge, 11 de maig, es durà a terme el Correxics al Pla de Corbera, a Castellar del Riu. Les sortides seran per categories, a partir de les 09.30 hores. En aquest sentit, la B-Q-B també tindrà participants de les categories de Cadets, Juvenils i Júniors. De fet, les proves infantils formen part del circuit d'escoles de trail de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Així mateix, la B-R-B puntua per la Copa Catalana de Curses de Muntanya de la mateixa FEEC.

Suport de les administracions

Tant l'Ajuntament de Berga com el Consell Comarcal del Berguedà aposten per la cita esportiva d'aquest cap de setmana, posant el seu gra de sorra. D'una banda, el regidor d'Esports de Berga, Guillem Canal, ha emfatitzat que la prova es consolida enguany i ho fa gràcies a la "gran feina" de les dues entitats que la fan possible, així com dels 160 voluntaris que s'hi sumen. A la vegada, ha celebrat que, més enllà de difondre la pràctica esportiva, la cita serveix per donar a conèixer el paisatge de Berga i la comarca.

Des de l'ens supramunicipal, el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé, ha afirmat que han destinat la dotació del Gran Premi Diputació de Barcelona a aquest esdeveniment no només per la seva qualitat, sinó perquè es tracta d'una "garantia d'èxit" donar suport a dos clubs que dinamitzen l'agenda berguedana al llarg de l'any, amb propostes variades i arreu del territori.