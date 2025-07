Una quarantena de nens i nenes participen en la primera edició del Campus Marc Bernal

El Camp de Futbol Municipal de Berga ha acollit aquesta setmana la primera edició del Campus Marc Bernal. Apadrinat pel futbolista berguedà del FC Barcelona, la cita ha aplegat una quarantena de nens i nenes acompanyats per un equip tècnic de sis persones, liderat per Jordi Font com a coordinador. L'organització, que ja pensa a repetir la cita l'any vinent, destaca que el format ha prioritzat la transmissió dels valors que caracteritzen la Masia.

La llavor del campus va sorgir dins el nucli familiar dels Bernal: "Va ser una idea del meu germà", ha compartit el futbolista, que per emfatitzar el caràcter local i de proximitat, manifesta que "hem escollit que se celebri a la nostra ciutat". Un cop decidits sobre l'estructura de les jornades, calia donar-li forma. I el del Barça ho va tenir clar: se n'havia d'ocupar Jordi Font.

Després d'una trucada i un intercanvi d'idees, es va poder lligar de pressa aquest vincle entre Font i Bernal, que ha dotat de contingut i fonament la primera edició del certamen. "El campus s'ha enfocat a treballar els valors del respecte, el treball en equip, el companyerisme i la solidaritat", ha incidit Font, qui ha assenyalat que ha aplicat "el que ha fet el Marc tota la vida: entrenar amb la metodologia de la Masia". Així mateix, per tal de recalcar l'objectiu que la cita "tingui un retorn" per la ciutat, un 15% de les places s'ha reservat a nens i nenes que han estat becats mitjançant Serveis Socials.

Aquestes idees plasmades al paper s'han pogut executar amb èxit aquesta setmana a Berga, on els participants i les seves famílies han traslladat la satisfacció respecte de la proposta, ha exposat el coordinador: "Estem contents de com ha funcionat i així ens ho ha reafirmat el feedback que hem rebut". A més, "la cirereta" l'han posat els exercicis que els nens i nenes han pogut gaudir amb el Marc. "Hem buscat que els nens s'ho passin bé i surtin satisfets d'aquesta setmana", ha recalcat Bernal, qui ha conclòs que aquesta primera edició ha de servir per "poder progressar i que tingui continuïtat els anys vinents".

Marc Bernal i Jordi Font, durant l'atenció als mitjans

Lídia López

Un curs difícil, amb molt aprenentatge

A preguntes dels mitjans, Marc Bernal ha aprofitat l'avinentesa per parlar del seu moment actual i respecte de la recuperació de la greu lesió que va patir tan sols engegar la temporada ara finalitzada. En el partit de lliga contra el Rayo Vallecano, va patir una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i una lesió associada al menisc extern, que l’ha apartat de la disciplina blaugrana tot l’any.

"Ha sigut un procés difícil, i sobretot al principi", ha reconegut Bernal, que també ha incidit que "tot i que ja entreni, continua sent complicat". Així, en aquests moments, el jove es manté prudent, malgrat assegurar que s'està esforçant i està complint amb totes les pautes que li proporcionen tant els serveis mèdics com el club, per tal que "el dia que em senti bé i amb l'equip tècnic estiguem d'acord i sentim la confiança necessària, podrem fer el pas".

En aquest període, el seu principal suport ha estat la gent del seu voltant, que segons el jove "m'han ajudat per tal que fos més fàcil per mi". I, ara que albira el final d'aquest episodi, reflexiona que "tot i que pensava que no n'aprendria res ni em serviria, en aquesta etapa m'he sabut trobar amb mi mateix, sobretot físicament però també mentalment", posant especialment el focus a l'aprenentatge assolit per "conèixer-me a mi mateix i saber com gestionar aquests moments difícils". També hi ha estat en contacte l'entrenador, Hansi Flick, que segons el de Berga "des del primer moment que em vaig lesionar, m'ha transmès tranquil·litat" incidint en el fet que "soc molt jove i tinc molta carrera al davant".

És per aquest motiu que el de Berga es mostra optimista de cara a les setmanes vinents, declarant sobre la pretemporada i inici de la temporada vinent que "tinc moltes esperances i il·lusions". "Intentaré tornar el màxim de bé i amb confiança per poder ajudar a l'equip tant com pugui", ha compartit Bernal, que veu natural la competència establerta en la posició on s'havia situat i que, aquest any, s'han repartit Marc Casadó i Frenkie De Jong. "Per això estem al primer equip del Barça", ha puntualitzat Bernal.

Per la seva banda, Jordi Font ha destacat les qualitats del blaugrana, a qui ha descrit com "un jugador amb ADN Barça de tota la vida". Per a Font, el de Berga "manté les característiques que tenia quan l'entrenava de petit", apuntant que "el Marc sempre ha sigut un jugador que ha tingut criteri i recorregut, i molt golejador". També l'ha destacat per ser "un jugador molt posicional, amb molt criteri, que fa jugar l'equip i que l'uneix per la pressió". "Espero que, quan tingui més minuts, ens ho pugui tornar a mostrar", ha sentenciat.