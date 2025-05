Berga i el Berguedà es tornen a vincular al triatló

La presa de la Baells ha estat l’escenari de la presentació de la 100x100 Half Berga, una prova de triatló que preveu reunir uns 700 participants. Es disputarà el 6 de juliol i suposa la revinculació de la capital berguedana i tota la comarca amb la disciplina, prop d'una dècada després de la desaparició de la Sailfish. L'impuls organitzatiu és privat, si bé les institucions locals també s'hi sumen.

Segons han compartit els responsables de la prova, la 100x100 Half Berga tindrà cinc modalitats diferents, en les quals els interessats a participar ja es poden inscriure. Es tracta de les curses: Sprint (750 metres de natació, 20 quilòmetres de ciclisme en ruta i 5 quilòmetres de cursa atlètica); Short (900 metres de natació, 55 quilòmetres de ciclisme en ruta i 10 quilòmetres de cursa atlètica); Olympic (1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme en ruta i 10 quilòmetres de cursa atlètica); Half (1.900 metres de natació, 90 quilòmetres de ciclisme en ruta i 20 quilòmetres de cursa atlètica); i Aquabike (1.900 metres de natació i 90 quilòmetres de ciclisme en ruta).

El responsable de la 100x100 Half Berga, Jordi Casas, ha destacat el suport de les institucions i ha posat en relleu els escenaris on es desenvoluparà la prova. "És un entorn únic i privilegiat", ha emfatitzat Casas, afegint que "la prova compta amb un recorregut que inclou natació al tranquil embassament de la Baells, ciclisme per carreteres muntanyoses i una cursa a peu pels carrers històrics de la ciutat".

Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Guillem Canal, ha posat en relleu la complicitat del teixit associatiu berguedà, que realitzarà tasques de voluntariat durant el desenvolupament de la prova. També ha incidit en el compromís dels ajuntaments per on transcorrerà el triatló, assenyalant que serà un repte organitzatiu. "L'Ajuntament hi dona suport aportant recursos per a la logística de l'esdeveniment", ha confirmat el regidor. A més de Berga, la prova transcorrerà pels municipis de Cercs, Avià, l'Espunyola, Montmajor i Capolat, i també arribarà a Navès (Solsonès).

En darrera instància, el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé, ha celebrat l'aposta per una col·laboració publicoprivada a l'hora de portar a terme el triatló. Així mateix, ha recalcat que el format suposa una ocasió excel·lent per projectar Berga i la comarca com a escenari idoni per a la pràctica de l'esport a l'aire lliure: "Amb aquest esdeveniment tornem a ensenyar el Berguedà esportiu que som, a través de diferents disciplines. Podem mostrar la natació, el potencial del circuit de ciclisme i la cursa a peu pels carrers de la capital", ha declarat Caballé.