Mario Erra amplia el seu palmarès amb un or europeu

Mario Erra ha ampliat el seu palmarès aquest cap de setmana amb un triomf al Campionat del Sud d'Europa de l'IFBB (la Federació Internacional de Culturisme i Fitness, per les sigles en anglès). En concret, el de Berga s'ha emportat l'or en la categoria Màster de Culturisme Clàssic, que era el principal objectiu d'aquest desplaçament. Ara bé, aquest no ha estat l'únic títol que ha sumat el Centre Esportiu d'Estètica Corporal (CEEC) aquest final d'abril.

Tal com ha compartit Erra, la fita que s'havia marcat era assolir l'or de l'europeu, disputat a Portugal el 26 d'abril, i després de ser proclamat Míster Univers a Liechtenstein. "Em vaig sentir molt còmode sobre l'escenari i vaig aconseguir l'objectiu que m'havia marcat: guanyar l'or al Màster", ha relatat. Ara bé, el berguedà també va prendre part d'altres categories, com és el cas de la Sènior i d'un grup semiprofessional on s'apleguen competidors d'un nivell molt alt. En aquestes disciplines, Erra ha pogut sumar una tercera i una cinquena posició, molt satisfactòries pel de Berga.

Després d'aquesta prova, Erra fa una aturada en la competició, tot i que no descarta tornar a participar en algun certamen aquesta temporada. "Fa molts mesos que estic centrat en la competició i vull fer una pausa per poder dedicar més temps a la meva família i a la meva empresa", ha compartit al respecte.

De fet, les medalles conquerides per Mario Erra a Portugal no són les úniques que els esportistes del CEEC han assolit el darrer cap de setmana. A Castellbisbal, s'ha disputat el Campionat de Culturisme de Barcelona d'enguany. La prova ha comptat amb la participació de dues atletes que es preparen al centre esportiu berguedà i que han marcat el seu nom entre els llocs més destacats. D'una banda, Sabrina Araujo s'ha proclamat campiona en Bodyfitness, en la quina ha estat la seva primera experiència en la competició. Així mateix, Annasteisha Koltun va assolir la quarta posició en la categoria Fitness Bikini. "Ha estat un cap de setmana intens, però amb un resultat de luxe pel centre", ha celebrat Erra, qui ha posat en relleu la tasca de l'equip de preparació del CEEC per fer possible les fites.