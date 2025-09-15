Marc Bernal deixa enrere la lesió i redebuta amb assistència contra el València

Després de 383 dies, Marc Bernal ha tornat a trepitjar el terreny de joc. Ho ha fet amb el 22 a l'esquena i servint l'assistència del 6 a 0 definitiu que el Barça ha assolit davant el València, en la quarta jornada de Lliga. "Ha estat un moment molt emotiu i molt especial", ha reconegut l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, en la roda de premsa posterior.
El partit contra el València ha deixat molt bones sensacions al Futbol Club Barcelona, que s'ha espolsat els dubtes de l'anterior partit de Lliga amb una golejada reparadora. Aquest resultat ha deixat diferents noms entre els destacats de la nit, com els dels golejadors Fermín, Raphinha i Lewandowski, o Roony, que s'ha estrenat com a titular. Però, entre tots, el barcelonisme ha aplaudit com mai al migcampista de Berga, que ha disputat els seus primers minuts després de superar la seva greu lesió al genoll esquerre.
Era el minut 60 quan Flick enviava al berguedà a escalfar a la banda. Divuit minuts més tard, i just després que Robert Lewandowski hagués col·locat el 5 a 0 al marcador, s'aixecava la pissarra amb el 22 en verd: el joc s'aturava per veure redebutar Bernal, davant d'un estadi que l'ha ovacionat tant o més que el primer dia. De fet, el destí ha volgut que el seu nou primer partit sigui, novament, contra el València, conjunt contra el qual el migcampista va estrenar-se en la jornada inaugural de la temporada passada.
Hauran estat 383 dies amb un Bernal apartat dels focus dels estadis, però amb una rigurosa disciplina enfocada a la seva recuperació, operació inclosa. Ja fa setmanes que s'entrenava amb la resta de companys, i els últims dies sabent que era un dels homes amb fitxa del primer equip. L'alta es va confirmar el dissabte, cosa que li va permetre al míster incloure'l a la convocatòria de diumenge. I tot aquest esforç s'ha materialitzat amb una primera demostració de qualitat en el mateix retorn, fent possible l'assistència del 6 a 0 definitiu, sentenciat per Lewandowski (minut 86).
Una temporada prometedora
El resultat, tant individual com grupal, ha permès al de Berga recuperar el somriure. Els culers han mostrat la seva millor versió per enfocar amb confiança el debut de l'equip a la competició europea d'aquesta temporada. Serà aquest dijous, contra el Newcastle United. "Ho hem fet molt bé", celebrava el tècnic en la compareixença d'anit, incidint que la implicació de tothom ha permès que l'actuació a Montjuïc fos "com volíem jugar".
Així mateix, en el cas concret de Marc Bernal, Flick ha valorat que "el seu pròxim pas de tornada és estar cada vegada més preparat", evidenciant que el futbolista format a la Masia està plenament en el projecte de l'alemany pel curs en marxa.