L'Handbol Berga consolida la secció femenina del club amb cinc equips

L'Handbol Berga ha fet créixer la secció femenina. Aquesta temporada, inaugurada amb la celebració de la 8a edició de la Copa Pirineu - Memorial Antoni Sabata, el club disposarà de cinc equips femenins, completant gairebé tota la línia de categories des d'Alevins a Màster i consolidant la pràctica de l'handbol entre nenes, noies i dones. En paral·lel, la jornada va servir per presentar el conjunt de jugadors i equip tècnic pel nou curs, així com per fer entrega del recapte de la campanya solidària Gols que trenquen barreres.
Fa nou temporades que la direcció va impulsar l'arribada de jugadores al club. Des d'aleshores, la secció femenina s'ha anat consolidant i augmentant la seva presència a les lligues. Aquesta empenta també s'ha reivindicat amb accions més enllà de la pista, com l'espot publicat el 2021 per posar l'accent en la normalització d'aquest esport, tradicionalment masculinitzat, entre les nenes, noies i dones. I la perseverança es manifesta prop d'una dècada després, amb una secció que no deixa enrere cap jugadora, de cap edat.
D'aquesta manera, l'Handbol Berga comptarà aquest any amb 170 fitxes federatives, les quals han permès completar 13 equips, a més de 276 socis. Unes dades, destaquen des del club, que són "una mostra de l'arrelament i creixement constant de l'handbol a la ciutat". Precisament, aquesta unió també la va reivindicar el president del club, Marc Pons, en el seu discurs inaugural: "Portar aquesta samarreta no és només jugar a handbol, és portar l'escut de Berga al pit. I aquest escut pesa".
Entre tots els partits disputats amb motiu de la Copa Pirineu, des del club se n'han volgut destacar dos. L'un és el del Cadet Femení, que ha debutat a la Lliga Catalana Cadet Femenina. "És un pas històric per al club", asseguren. Així, tot i la derrota 21-33 davant el Garbí de Palafrugell, "l'equip va mostrar bona organització defensiva i un atac cada cop més fluid". A més, des de la direcció també consideren que estar presents en aquesta competició "suposa una gran oportunitat de creixement per a les jugadores i per al club".
L'altre partit que han posat en relleu ha estat l'amistós del Sènior Masculí contra el CB Vinaròs, l'últim de la pretemporada i que va resultar en un empat 24-24. Tot i les nombroses baixes, les incorporacions del filial van permetre mostrar la solidesa del bloc i la capacitat de competir, a més de la bona tasca defensiva. Una mostra que l'entrenador destaca com l'exemple que "hi ha projecte i que anirem endavant".
La solidaritat, molt present a la pista
L'escenari de la presentació dels equips de l'Handbol Berga també va servir per fer entrega del recapte aconseguit a través de la campanya solidària Gols que trenquen barreres. La iniciativa, desenvolupada la temporada passada, consistia en la donació a càrrec de Rodri Seguretat d'un euro per cada gol i penal aturat del primer equip, a repartir entre dues fundacions del tercer sector de la ciutat: Horitzó i la Llar. També s'hi va sumar la venda de samarretes fetes expressament per l'ocasió, generant una retribució de 600 euros per cada entitat.
"Avui no celebrem només una xifra: celebrem que l'Handbol de Berga és capaç de transformar gols en esperança i somnis en projectes reals", ha destacat Pons, emfatitzant el pes dels valors com el de la solidaritat al club. De fet, el president ha recalcat que aquesta relació amb ambdues fundacions es manté independentment de la campanya. Amb la Llar fent-se càrrec del servei de bar del pavelló, "hem creat un tàndem guanyador i continuarem trobant noves maneres de créixer junts". I amb Horitzó, l'adquisició de mocadors de la Patum als rivals en aquesta jornada especial exemplifica que "ja hem compartit iniciatives i en vindran moltes més que allargaran una col·laboració tan fructífera".
Amb tot, el club té previst posar en marxa una nova edició de Gols que trenquen barreres, en aquest cas de bracet amb l'Àrea de Maternitat de l'Hospital de Berga. Malgrat que els serrells de l'acció encara s'hagin d'acabar de lligar, Pons ha destacat que l'elecció té per finalitat reivindicar que "néixer al Berguedà és un dret, i hi volem dedicar esforços, il·lusió i compromís".