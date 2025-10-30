La Volta Ciclista a Catalunya torna a Coll de Pal l'any 2026

La Volta Ciclista a Catalunya tornarà a Coll de Pal l'any 2026. Després que el port hagi acollit amb èxit una arribada de la prova femenina, la cursa masculina hi aposta per tercera vegada en la història, i després de més de 45 anys sense passar pel quin descriuen com "un dels ports més exigents de la geografia catalana". Coll de Pal serà, juntament amb Queralt i Vallter, un dels ports en alçada protagonistes de la 105 edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Era l'any 1978 quan el corredor basc Francisco Galdós s'imposava en l'etapa de la Volta entre Ribes de Freser i el Coll de Pal. L'any següent, la competició va tornar al port berguedà, amb victòria pel sabadellenc Ricardo Zuñiga en la ruta amb sortida des de La Pobla de Segur. Cal anar fins fa escassos mesos per tornar a trobar la cursa catalana en aquest paratge, en la versió femenina, i triomf per la campiona d'Europa Demi Vollering, que es va imposar després d'un dur ascens en l'etapa entre Bagà i Coll de Pal.
El port es troba dins el terme municipal de Bagà, en el límit fronterer entre el Berguedà i la Cerdanya. Es tracta d'un port de muntanya de categoria especial (HC) que compta amb una distància de 20 quilòmetres, 1284 metres de desnivell positiu i un pendent mitjà del 6,6%. A més a més, es troba a una altitud de més de 2.000 metres i rampes de fins al 12% - 13%. Segons l'organització, aquestes característiques "posaran a prova els millors ciclistes del món", apuntant que "la constància serà decisiva per configurar el desenllaç final de l’etapa". A més, el paisatge promet, més enllà de l'emoció esportiva, imatges per al record dins la història ciclista catalana.
L'altre final en alçada desvetllat aquest dijous és Vallter, escenari que ha acollit diverses arribades de la Volta els últims anys des de la seva estrena al circuit el 1986. El debut va ser per Juan Fernández, i posteriorment ha coronat fins a vuit guanyadors més, com Tomy Rominguer (1992), Nairo Quintana (2013), Tejay Van Garderen (2014), Adam Yates (2019 i 2021), Giulio Ciccone (2023) o el campió del món, Tadej Pogacar (en la darrera visita el 2024). El port de categoria especial arriba als 2.135 metres, i els seus més d'11 quilòmetres d'ascens des de Setcases, amb un desnivell mitjà del 7,6% compten amb senyalització vertical al llarg de tota la pujada, "garantia d'emoció i espectacle per a l'etapa", apunten. A més, el tercer final de muntanya serà al Santuari de Queralt, que repeteix per treure's l'espina de l'etapa truncada d'enguany.
En paral·lel, també s'ha fet públic que l'estació d'esquí de la Molina acollirà el final de l'etapa de muntanya de la Volta Ciclista Femenina del 2026. Serà la segona vegada que l'equipament entomarà el repte, tenint en compte que va formar part del calendari en la primera edició de la competició l'any 2024. L'etapa va ser entre la Seu d'Urgell i la Molina, amb victòria per la corredora neerlandesa Marianne Vos.
Aquests finals reiteren l'aposta de les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per la Volta Ciclista a Catalunya. "Des de Ferrocarrils donem suport als esports de competició, tant a l'estiu com a l'hivern, amb l'objectiu de desestacionalitzar les activitats a les estacions de muntanya, posar en valor la capacitat que tenim d'organitzar grans esdeveniments esportius i la capacitat també del territori per acollir-los", ha valorat el president de FGC, Carles Ruiz. Per la seva banda, el president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, ha apuntat que "la confirmació de dues etapes acabades en altura en ports de l'entitat com són Vallter i La Molina/Coll de Pal són una garantia d'espectacle per a la Volta a Catalunya 2026", afegint que "sense cap mena de dubte, aquests finals en alt marquen la diferència i consoliden la prova com una cursa de referència en el ciclisme internacional, a més d'oferir-nos unes estampes excepcionals del territori".
La Volta Ciclista a Catalunya que es diputarà entre el 23 i el 29 de març del 2026, mentre que la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya tindrà lloc del 19 al 21 de juny de 2026.