El Torneig Ciutat de Berga celebra la seva edició més competitiva

El Camp de Futbol Municipal de Berga acollirà el pròxim 15 de febrer la fase final del XII Torneig Ciutat de Berga. L'edició d'enguany haurà reunit 29 equips benjamins i mobilitzat prop de 450 jugadors entre la fase prèvia i la final, en un certamen que passarà a la història com un dels més competitius. Segons l'organització, la presència de clubs d'arreu de l'Estat amb estructura professional fa d'aquesta prova una de les de més nivell celebrada fins a la data, i "consolida el torneig com una cita de referència per al futbol base".
Alguns dels equips que participaran per primera vegada són els de l'UD Las Palmas, el RCD Mallorca i l'Andorra FC. També cal destacar altres conjunts que repeteixen de cursos anteriors, com els del FC Barcelona, el Vila-real CF, el CA Osasuna o el Girona FC. Altres participants són clubs del territori i el CE Berga, com a amfitrió. Entre tots, la fase final compta amb 17 formacions.
La competició és coorganitzada pel Club Esportiu Berga, l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. "El Torneig Ciutat de Berga s'ha consolidat com una cita de referència del futbol base, amb un creixement constant any rere any i una empremta esportiva i social molt positiva a la ciutat i la comarca", ha posat en relleu el president del CE Berga, Lluís Camprubí, qui ha afegit que "aquest creixement fa necessari que totes les institucions avancin al mateix ritme".
Per part de l'administració comarcal, el titular d'Esports, Ramon Caballé, ha destacat la importància d'aquesta competició per al territori i ha subratllat que "el torneig situa la comarca en el primer nivell del futbol benjamí de l'Estat". I des de la corporació local, el regidor d'Esports, Guillem Canal, ha posat en relleu l'esforç i el treball diari del Club Esportiu Berga: "És la dotzena edició d'un torneig consolidat amb la participació d'equips professionals amb una estructura de futbol base reconeguda arreu, i el fet que repeteixin i vulguin venir any rere any vol dir que el club està fent molt bona feina".
D'aquesta manera, la fase final es disputarà en la jornada del 15 de febrer, engegant a les 08.30 hores amb els partits en format de fase de grups. Aquests han quedat dividits entre: Grup A - CE Berga, FC Andorra, Atlètic Segre, FC Joanenc; Grup B - UD Las Palmas, CA Osasuna, UD Montecarlo, CF Badalona; Grup C - RCD Mallorca, Vila-real CF, Logroño EDF, CF Igualada; Grup D - Girona FC, FC Barcelona, Peña Spor FC, CE L'Hospitalet, Vic Riuprimer REFO. L'activitat clourà amb els quarts de finals, la semifinal i la final, a més de l'acte d'entrega dels trofeus, allargant la competició fins a les 18.00 hores.