Dos dies consecutius de frenesí ciclista al Berguedà: aquest és el recorregut de la Volta a Catalunya 2026

La Volta Ciclista a Catalunya ha desvelat aquest dijous els detalls de les proves masculina i femenina d'aquest 2026. El Berguedà tornarà a ser actor principal en la competició, gaudint d'un inici i dues arribades d'etapa al març i d'un pas al juny. Fent honor a la seva orografia, els tres recorreguts abracen la muntanya, passant per indrets tan emblemàtics com el Coll de Pal, el Coll de Pradell, la Collada de Sant Isidre o el Coll de Creueta.
Els amants de la bicicleta ja tenen les dates assenyalades al calendari. La 105a edició masculina de la Volta es disputarà entre els dies 23 i 29 de març, i concretament, es podrà gaudir en territori berguedà els dies 27 i 28, quan tindran lloc la quarta i cinquena etapa. La 3a edició de la Volta a Catalunya femenina serà del 19 al 21 de juny, fent pas per la comarca el dia 20, durant la segona etapa.
En el cas de la competició masculina, el tret de sortida es viurà el dilluns 23 de març des del Guíxols Arena, on engegarà una etapa de 172,7 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. L'endemà, el recorregut ressegueix 167 quilòmetres entre Figueres i Banyoles, invertint l'etapa del curs passat. La tercera jornada es desplaçarà a la Costa Daurada, que torna al calendari quatre anys després per completar 160 quilòmetres entre el Velòdrom Municipal Josep Florencio de Mont-roig del Camp i Vila-seca. I en la quarta etapa es viurà la primera de les tres jornades d'alta muntanya consecutives d'aquesta Volta, amb una ruta entre Mataró i l'estació de Vallter (173 quilòmetres).
El 27 de març, dia de la cinquena etapa de la 105a Volta, l'activitat engegarà des de la Seu d'Urgell. Amb aquest recorregut de 155 quilòmetres i gairebé 4.500 metres de desnivell acumulat, es posaran a prova les capacitats escaladores dels participants. L'aparició en territori berguedà serà pel Coll de Josa (2a categoria), un port que uneix les comarques de l'Alt Urgell i el Berguedà. La cursa continuarà per l'Alt Berguedà, completant el Coll de Fumanya (1a categoria) i Collada Sobirana (1a categoria), fins a l'imponent Coll de Pal (categoria especial): 17 quilòmetres al 7% de desnivell mitjà i que l'any passat van decidir la prova femenina. La meta se situarà per sobre dels 2.000 metres d'altitud i dins del terme municipal de Bagà.
L'endemà, Berga i Queralt seran els protagonistes d'una etapa que es podrà gaudir des de diferents indrets de la comarca. La tercera i decisiva etapa de muntanya vol treure's l'espina de la truncada edició del 2025 i tornar a brillar com el 2024, amb una passada de 158 quilòmetres. Després d'un primer escalfament en direcció Puig-reig i Santa Maria de Merlès, el recorregut agafarà alçada en direcció Borredà per entomar el Coll de la Batallola (3a categoria). Serà el primer ascens puntuable, que també s'han situat al popular Coll de Pradell (categoria especial) i la Collada de Sant Isidre (1a categoria), units per un pas a tocar del Pedraforca. La pujada final és la de Queralt (1a categoria), i que podria decidir el vencedor final d'aquesta edició de la Volta. La prova clourà el 29 de març, com és tradició, en la jornada amb sortida i arribada a la ciutat de Barcelona (95 quilòmetres).
Al juny, més ciclisme
Malgrat que, aquest any, no hi haurà cap sortida ni arribada dins el territori berguedà per la prova femenina, la segona etapa sí que es podrà gaudir des de la comarca. L'arrencada de la competició serà el 19 de juny a Santa Susanna, població que acollirà la sortida i la meta de la primera etapa (92 quilòmetres). La segona jornada serà la de muntanya, amb un recorregut de 130 quilòmetres entre Sant Vicenç de Castellet i la Molina. Aquest traçat completarà el Coll de la Batallola (3a categoria) i el Coll de Creueta (categoria especial). La cloenda de la prova serà amb una etapa de 110,8 quilòmetres entre Mataró i Barcelona.
"La Volta a Catalunya és un espectacle esportiu de primer nivell que porta les imatges del nostre territori arreu del món", ha celebrat el director general de la Volta, Rubèn Peris, qui ha remarcat que la cita esdevé "un tresor molt preuat que podem mantenir gràcies a la nostra trajectòria i experiència, i a la confiança dels nostres socis, voluntaris i de les institucions que ens donen suport". En una línia similar, el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, ha posat en relleu que "amb la Volta a Catalunya tenim un gran esdeveniment esportiu de país, que té una important aportació social i territorial", afegint que es tracta d'un "esdeveniment propi que ens posiciona".