El primer equip de futbol inclusiu del Berguedà ja és una realitat

El Consell Comarcal del Berguedà i el Club Esportiu Berga han unit esforços per fer realitat el primer equip de futbol inclusiu al Berguedà. El projecte començarà a caminar el curs vinent, 2025-2026, i té com a principal missió fomentar la inclusió social mitjançant la pràctica esportiva, afavorint la participació activa de les persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental. I és que aquests dos col·lectius són els primers als quals s'ha adreçat la iniciativa.

El programa dona continuïtat a la idea sorgida amb l'equip inclusiu de bàsquet, implementat també a la capital de comarca, i que ha demostrat ser "un èxit", tant pel que fa al nombre de participants com per l'impacte social que ha generat. En concret, el projecte emfatitza el paper que pot tenir la pràctica esportiva en el desenvolupament emocional i físic de les persones, contribuint al seu benestar.

A la vegada, s'incideix en el component col·lectiu, pel fet que la socialització permet plantejar elements clau per a la vida en societat com el treball en equip, la interacció, la resolució de conflictes o el control de la impulsivitat. I, de retruc, l'àmbit familiar també se'n beneficia, perquè dona marge a la conciliació.

Inclusió, cohesió i transformació social

El programa és una realitat gràcies al conveni de col·laboració entre el club de Berga i l'administració comarcal, que segons han posat de manifest, coincideixen a veure en l'activitat física regular una via per incidir en la transformació social. En aquest cas, l'aliança també ha sumat entitats com la Fundació la Llar i la Fundació Horitzó, establint un nou pont d'interacció entre dues entitats del tercer sector al Berguedà.

En aquest sentit, els responsables de la iniciativa destaquen la complicitat i implicació de les administracions públiques i els clubs esportius del territori, que fan esforços per fer possibles programes amb l'objectiu final d'assolir "una societat més inclusiva i cohesionada". Així mateix, des de l'òrgan impulsor s'assenyala que el projecte està alineat amb els principis que regeixen la política esportiva de la Generalitat, fonamentats en la igualtat d'oportunitats, la integració i la inclusió social.