La formació sociosanitària de l'Agència millora l'índex d'inserció immediata

Al llarg del primer semestre de 2025, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) ha desplegat el curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Es tracta d'un certificat de professionalitat que té per objectiu millorar l'ocupabilitat de persones en situació d'atur i facilitar la seva incorporació a un sector en creixement i amb una demanda constant de professionals qualificats. Enguany, quasi la meitat de l'alumnat ha finalitzat el curs amb feina.

En total, la formació s'ha allargat cinc mesos i n'han pres part 15 alumnes que han pogut adquirir coneixements tècnics i competències transversals, a través d’una metodologia que combina la teoria amb pràctiques en entitats i centres del territori. Aquest aprenentatge s'acredita amb el certificat de professionalitat, un document que avala que la persona titular disposa dels coneixements i habilitats necessaris per exercir una determinada activitat laboral.

En aquest sentit, des de l'ADB destaquen que set persones han aconseguit una inserció laboral immediata, dada que suposa pràcticament la meitat de l'alumnat graduat. De fet, l'Agència posa en relleu que la consolidació d'aquest programa és un exemple de l'impuls de cursos com a eines efectives per donar resposta a les necessitats del sector sociosanitari, tenint en compte la valoració positiva d'empreses col·laboradores i equips tècnics implicats; i, alhora, com una oportunitat de futur per a persones que busquen una sortida professional duradora i amb valor.

"Aquest curs no només ofereix una sortida laboral estable, sinó que aporta valor social a la comarca", assenyala el conseller comarcal de Capacitació i talent, David Font, qui avança que la voluntat d'aquest organisme és "continuar apostant per una formació útil, arrelada al territori i que dona resposta directa a les necessitats reals del mercat de treball". De fet, d'ençà que es va implementar aquesta formació l'any 2012, "s'ha convertit en una referència comarcal en la preparació de professionals de l'àmbit de la cura i l'atenció a les persones dependents", afirmen des de l'ADB.

Per tot plegat, l'Agència posa en relleu que els bons resultats reforcen la seva voluntat de "continuar apostant per una formació de qualitat, connectada amb la realitat del mercat laboral comarcal i amb una clara vocació d'impacte social". Així, recorden que "en un context de creixent envelliment de la població, el sector sociosanitari esdevé estratègic", i per aquest motiu, "programes com aquest són clau per garantir-ne el relleu i la sostenibilitat".