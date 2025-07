El Camí dels Bons Homes estrena un nou manual d'acollida

El Camí dels Bons Homes vol ser més amable i accessible per als ciclistes i senderistes que recorren aquest traçat històric que uneix Berga i Foix (GR 107). Ho ha fet a través del nou Manual de Bones Pràctiques impulsat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agence de Développement Touristique Ariège Pyrénées, dirigida als establiments i serveis adherits, que pretén fer un salt qualitatiu de cara a l'acollida i atenció dels visitants.

Aquest document, assenyalen en un comunicat de premsa des de l'ADB, s'ha elaborat participativament, amb les aportacions de guies, allotjaments, serveis de transport i punts d'informació de la ruta. Consta de recomanacions per rebre els usuaris d'una manera més adaptada, cobrint millor les seves necessitats, tant si van a peu com en bicicleta.

L'eina s'estructura en sis blocs temàtics, i ofereix criteris adaptats en funció de la tipologia d'establiment. Els apartats són: Informació útil i actualitzada (comerços, serveis mèdics, transport públic); Racó del Camí (amb materials i informació per a la clientela); Equipaments específics per a senderistes i ciclistes (com espais per eixugar roba, eines, seguretat, etc.); Oferta gastronòmica adaptada (horaris flexibles, pícnics, cuina local...); Gestió de reserves flexible (per nits soltes, grups petits o altres); i Compromís ambiental (com el foment actiu del reciclatge durant la ruta).

"Des del territori, construïm una acollida més pròxima, pràctica i adaptada als qui ens visiten", ha posat en relleu el conseller comarcal de Turisme, David Font, qui afegeix que "aquesta és la clau del turisme sostenible, regeneratiu i de qualitat que volem per al Berguedà i per a tot el traçat transfronterer del Camí dels Bons Homes".

En aquest sentit, des de l'Agència comparteixen que el manual s'ha fet realitat amb una metodologia participativa, basada en trobades amb el sector, eines d'autodiagnosi i intercanvis d'experiències. En definitiva, que el resultat garanteix una "proposta realista i connectada amb la realitat del territori". La iniciativa forma part dels ajuts d'Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona i també té el suport de Repte Territorial SL.