Berga engega el cicle «Trilogia de la mort» parlant de cinema de terror

Berga ha posat en marxa l'edició d'enguany de Trilogia de la mort, el cicle d'activitats dedicat a explorar el culte a la mort i les tradicions populars vinculades a la festivitat de Tots Sants. L'arrencada ha tingut lloc dissabte, amb una concorreguda xerrada sobre el cinema de terror a càrrec de Jaume Duran, a la sala de plens de l'Ajuntament. El programa que s'intensifica el cap de setmana vinent, en coincidència amb Tots Sants.
Sorgida l'any 2017, la iniciativa de la Trilogia de la mort s'ha consolidat en el calendari de tardor oferint un escenari per donar a conèixer els orígens, les llegendes i els rituals associats al període més introspectiu de l'any: quan la natura entra en repòs i el vincle entre vius i morts es fa més present. "El primer any vam començar d'una forma molt modesta, programant tres visites guiades, i la gent dubtava si funcionaria", ha recordat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha emfatitzat que "el resultat ha estat molt clar perquè la Trilogia de la mort no ha parat de créixer i el balanç d'aquests vuit anys és molt positiu".
La Trilogia de la mort ofereix una àmplia programació de propostes en diversos formats per descobrir llegendes, històries, personatges i tradicions sobre la mort arreu del món. Una de les activitats més característiques de l'agenda són les rutes guiades i visites teatralitzades, propostes que tot passejant per diferents racons del barri vell o recorrent el cementiri municipal i el convent de Sant Francesc, desgranen diferents elements al voltant de la temàtica de la mort i Tots Sants. "Aquest any hi haurà algunes visites noves i altres es repetiran, però han variat una mica perquè la gent que ja les ha fet, pugui repetir", ha posat en relleu la directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau.
El programa d'enguany consta de vuit propostes que, per assistir-hi, cal fer reserva prèvia a través del Museu Comarcal. Són les següents:
- Tombar en silenci. El 31 d'octubre, a les 17.00 i les 20.00 hores, al cementiri municipal. La companyia teatral Tràfec Teatre, juntament amb la parella de ballarins formada per Rosanna Camprubí i Joan Boixader, conviden totes les ànimes vives a fer un tomb per la ciutat del silenci... Un tomb per les tombes.
- La mort quotidiana. El 31 d'octubre, a les 22.00 hores, amb sortida a la plaça de Sant Pere. Recorregut pels carrers del barri vell per conèixer com tenien contacte amb la mort els berguedans i berguedanes de finals del segle XIX i principis del segle XX. L'activitat estarà dinamitzada per Roger Cortina.
- La cripta del vampir. L'1 de novembre, a les 17.00 i les 19.00 hores, amb el Museu Comarcal de punt de trobada. Els túnels de la plaça de la Ribera seran el refugi del cèlebre vampir Onofre de Dip, el personatge de la novel·la Les històries naturals de Joan Perucho. Una simfonia de la por, a càrrec de Toni Gol.
- Els dies foscos. L'1 de novembre, a les 17.30 i les 19.30 hores, amb sortida a la plaça de Sant Pere. Ruta teatralitzada a càrrec de l'Agrupació Teatral la Farsa consistent en una passejada per la ciutat, tot explicant històries que voregen el mite i la realitat per acostar-nos als orígens de Tots Sants i els dies més foscos de l'any.
- Convents del món. L'1 de novembre, a les 22.00 hores, al convent de Sant Francesc. Roger Cortina i Ivan Sànchez repassaran la història del convent de Sant Francesc i també faran referència a altres convents del món, on han passat fets curiosos i misteriosos.
- Un record d’aquells que ja no hi són. El 2 de novembre, a les 12.00 hores, al cementiri municipal. Ruta per recordar berguedanes i berguedans anònims de tots els temps per oferir-los l'últim adeu en vers i prosa. Aquesta activitat estarà dinamitzada per Roger Cortina.
- La mort: el gran misteri. El 2 de novembre, a les 17.00 hores, al convent de Sant Francesc. Què s'amaga rere el misteri de la mort? El paradís? El cel? L'infern? El no-res? Toni Gol oferirà aquest recorregut pels espais de la mort.
- Tots els colors de la mort. El 2 de novembre, a les 18.00 hores, amb sortida de la plaça Sant Pere. Ruta per conèixer les tradicions del dia dels difunts que se celebra en diversos indrets del món, en funció dels orígens culturals i nacionals. L'activitat estarà dinamitzada per Ivan Sànchez.
Una subhasta, contacontes i paradeta de castanyes
Més enllà de les visites guiades, l'agenda d'enguany de la Trilogia de la mort també consta d'altres activitats concentrades el dissabte per amenitzar el cicle i obrir-lo a més públics. Una d'aquestes propostes és una de les novetats d'aquest 2025, i consisteix en una recreació teatral de la subhasta d'objectes d'ànimes. Representarà una pràctica tradicional als pobles petits anomenada subhasta o venda de mortuori, que es donava en el traspàs d'una persona sense hereus. Els seus béns se subhastaven públicament i els diners recaptats es podien destinar a familiars llunyans, la parròquia o el municipi. A més, també servien per sufragar les despeses d'enterrament i missa.
Aquesta subhasta d'objectes d'ànimes es podrà viure l'1 de novembre, a les 12.00 i les 18.00 hores a la plaça Sant Pere, a càrrec d'Angelina Vilella i Josep Badia. Segons Vilella, la representació s'inspirarà en la documentació que han localitzat i que data dels anys 1916 i 1943, quan "la celebració d'aquests esdeveniments, en què se subhastaven els objectes recollits, tenia lloc al local de la congregació mariana i al Teatre Patronat". Aquesta proposta substituirà la Fira l'Encant de les Ànimes, que segons el batlle, "aquest any, per la coincidència de dates amb altres fires de bruixes molt consolidades al panorama català, les parades no hi seran".
També en el marc de la plaça Sant Pere, la cooperativa Cal Blanxart es farà càrrec d'algunes propostes pensades pel públic familiar. En concret, es desplegarà una paradeta de castanyes i vi calent durant tot el dissabte. També s'ha previst un taller de fanalets (11.00 hores) amb verdures i hortalisses de tardor com carbasses i naps, així com una sessió de contacontes de la castanyada (17.00 hores). "Sovint ens trenquem el cap pensant idees per fer activitats, però a vegades n'hi ha prou amb recuperar les tradicions dels avis", ha valorat al respecte Andreu Comas, membre de Cal Blanxart.
Totes les activitats queden agrupades sota la imatge del cicle: el rostre del vampir Nosferatu. El disseny és obra de Salvador Vinyes, qui ha explicat que la seva intenció era que "fes una miqueta de por", tenint en compte que "el més curiós de la por i la mort és que una cosa que individualment et pot fer por, col·lectivament, moltes vegades et fa riure". Trobareu el detall del programa aquí.