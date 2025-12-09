El Berguedà recaptarà fons per la Marató amb activitats com bingos, àpats populars i una baixada de torxes

La Marató de 3Cat se celebra aquest diumenge, 14 de desembre. Sota el lema Detectem-ho. Arreglem-ho, l'edició d'enguany està dedicada a l'impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. Per complementar la dinàmica de les donacions telemàtiques, arreu del territori se celebren milers d'activitats de naturalesa solidària i divulgativa, amb aportacions econòmiques que s'acaben destinant a la causa. També se'n celebren al Berguedà, que entre novembre i desembre ha viscut, viu i viurà una quarantena de propostes arreu de la comarca.
NacióBerguedà t'ofereix el recull d'activitats amb benefici per La Marató de 3Cat del 2025 que s'han de desenvolupar a la comarca i les que ja s'han celebrat.
Avià
L’AFA de l’Escola de Santa Maria d'Avià ha organitzat un berenar a partir de coca i xocolata desfeta i un concert de la Coral Santa Maria d'Avià i la Correnotes band. El gruix d’activitats, però, tindrà lloc aquest cap de setmana per impuls de l’Ateneu d’Avià, amb: la projecció del documental Una mirada al món (5 mesos per Àsia), el dia 13; una caminada solidària, una sessió de zumba i ball de saló, el dia 14; i la celebració de Nadal del Casal de la Gent Gran, el dia 20.
Bagà
Els Campistes i Càmping Bastareny han celebrat una xocolatada i matinal de jocs. Les iniciatives es completen aquest cap de setmana amb una caminada popular organitzada per l’AFA del CEIP Galceran de Pinós, dissabte, i un taller-vermut de l’Esbart Cadí, diumenge.
Berga
Algunes entitats ja han fet realitat les seves propostes. En tot cas, els dies vinents, hi ha programats tallers, berenars, bingos, sessions de natació o venda de productes amb fins solidaris. Destaca la nova activitat emmarcada en l’agenda del Mercat del Regal de Nadal i que, de fet, clourà el certamen: la Baixada de Torxes des de Queralt. Serà el 14 de desembre i arrencarà amb la pujada a Queralt (a peu o amb bus llançadora) a partir de les 16.0 hores. A les 17.00 hores es repartiran les torxes i, just abans de baixar, es cantaran nadales. El descens arrencarà a les 18.15 hores i promet deixar una postal per a la posteritat vista des de la ciutat.
Borredà
Aprofitant el Pont de la Puríssima, la Penya Blaugrana de Borredà ha impulsat un seguit d’activitats per sumar contribucions per la Marató. En concret, han desenvolupat una arrossada, un bingo, un esmorzar, un campionat de petanca, un concert i una xerrada divulgativa.
Casserres
L’AFA de l’Escola Princesa Làscaris i l’Onada Casserres són les dues agrupacions a càrrec de les propostes impulsades al municipi a benefici de la Marató. Seran aquest cap de setmana i consisteixen en un quinto i una matinal de jocs.
Cercs
L’Associació Germanor de la Gent Gran ha desenvolupat aquest darrer diumenge un bingo amb berenar per recaptar fons per la Marató.
Gironella
Les tres escoles del municipi s’han bolcat per sumar aportacions organitzant berenars solidaris. També hi faran les seves contribucions des de la Fundació Sant Roc, amb una tómbola solidària, i la Biblioteca de Gironella, que vendrà llibres de segona mà.
Gósol
Tres entitats s’han unit per impulsar una paradeta per a la venda de productes de segona mà i el sorteig de paneres. Es tracta de l’Associació Cultural Mossèn Ballarin, l’Associació de Dones de Gósol i l’Associació de Gent Gran de Gósol.
Guardiola de Berguedà
L'Associació Llar del Pensionista Guardiola de Berguedà organitza el tradicional bingo solidari, amb l’objectiu de recaptar fons per a la Marató. Serà el 14 de desembre, a les 17.00 hores, a la Llar del Pensionista del poble.
La Nou de Berguedà
La venda de manualitats fetes pel grup de Dones de la Nou de Berguedà també se sumarà al recapte de la Marató.
La Pobla de Lillet
L'Associació Llar del Pensionista Lillet celebra un bingo solidari el diumenge a la tarda, mateixa franja que l’alumnat de l’escola Lillet a Güell oferirà la representació teatral del Conte de Nadal de Dickens. El dissabte, el Club de Tennis Lillet organitza un torneig de dobles.
Montclar
Montclar es prepara per viure un dissabte molt especial, amb l’estrena de la primera edició de Montnadal. El nou certamen nadalenc integra diferents activitats que destinaran el seu recapte al fons de la Marató, com és el cas del Concert de Nadal i la xocolatada solidària. Serà el 13 de desembre.
Olvan
Quina solidària amb la Marató, el 14 de desembre a partir de les 17.00 hores a l’Ateneu. Part del recapte també es destinarà a sufragar l'organització de la Festa dels Reis d'Olvan.
Puig-reig
El Pessebre Vivent de l’Escola Sant Martí de Puig-reig, que es desplegarà al voltant del Castell de Puig-reig aquest diumenge al matí, contribuirà al recapte de la Marató. A més, des de la Biblioteca Guillem de Berguedà també s’hi faran aportacions amb la venda de llibres de segona mà.
Viver i Serrateix
El Local Social de Viver i Serrateix acull dissabte l’espectacle El comediant de Marcèl Tomàs & Cascai. Les entrades tenen un preu de 10 euros els adults i 5 els infants, i inclou el repartiment de coca i xocolata al final de la cita. El recapte es destinarà a la Marató.