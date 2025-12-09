Berga acull una jornada informativa al voltant dels ajuts per a la retirada d'amiant

Berga acull aquest divendres, 12 de desembre, una jornada informativa dedicada als ajuts per a la retirada d'amiant en cobertes. L'organitza la Xarxa d'Oficines per la Transició energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d'oficines de transició energètica del territori, i serà a càrrec de Jordi Carner, el director comercial de Innover (Grup Estabanell).
L'objectiu de la sessió és donar a conèixer la futura línia d'ajuts que pròximament es posarà a disposició de les empreses, a qui s'adreça la xerrada. A més, s'aprofitarà l'avinentesa per informar sobre com aquests programes poden contribuir a la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques en les mateixes cobertes, un cop actualitzades (cal tenir en compte que en les teulades d'amiant no s'hi pot col·locar aquest tipus d'infraestructura). És per aquest motiu que la jornada s'ha anomenat Ajuts a la retirada d'amiant: la porta a l'autoconum.
L'esdeveniment tindrà lloc a l'espai de la delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Berga, situada al carrer Rafael Casanova número 6, a partir de les 10.00 hores. A més, la jornada també serà retransmesa per streaming. Participar-hi és totalment gratuït, si bé es demana als interessats que s'inscriguin enviant un correu a l'adreça otebergueda@gbb.cat o trucant al 621 18 06 39.
"Les ajudes per a la retirada d'amiant solen tenir molt èxit, i més en el context actual de transició energètica", ha posat en relleu el director del gremi d'instal·ladors del Berguedà, Bages i Moianès, Ferran Soler, qui ha valorat que "assistint en aquesta jornada, les empreses poden assegurar-se de tenir la informació necessària just abans que surtin les convocatòries i volin en poc temps, com en altres ocasions".
Sobre la xarxa
La Xarxa d'Oficines Empresarials de Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors té projectes assignats per al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya. El projecte és impulsat per l'ICAEN (Institut Català d'Energia) amb l'objectiu d'executar tota mena d'accions divulgatives, assessorament, promoció i formació relacionades amb la transició energètica i l'assoliment dels objectius previstos en el PROENCAT 50.