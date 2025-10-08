La transició energètica també es juga a les empreses

La transició energètica té moltes escales. Des d'un petit parc solar municipal a una gran central hidroelèctrica reversible, des d'instal·lar plaques a un domicili particular a constituir una gran comunitat energètica en un polígon industrial. I en aquest darrer àmbit, poc conegut però clau per assolir els objectius en renovables, enguany s'ha creat a Xarxa d'Oficines Empresarials per la Transició Energètica.
A la Catalunya Central, de la mà del Gremi d'Instal·ladors funcionen dues oficines a Manresa i Berga que donen servei al teixit productiu del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya. L'objectiu és assessorar projectes individuals d'eficiència i de renovables, però també empènyer projectes col·lectius.
La indústria, un sector clau en l'energia
La indústria és el segon sector consumidor d’energia final de Catalunya, només per darrere del transport, amb un 32,2% del total. Per assolir la neutralitat climàtica a mitjan segle, la Prospectiva Energètica de Catalunya -el full de ruta conegut com a Proencat- no només preveu substituir l'ús de combustibles fòssils per energies renovables sinó que el sector industrial redueixi un 52% la seva intensitat energètica.
Amb aquest context, és evident que el paper de les empreses és clau. I aquí sorgeix la Xarxa d'Oficines Empresarials per la Transició Energètica, un projecte finançat per l'Icaen i que a la Catalunya Central desenvolupa el Gremi d'Instal·ladors a les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya amb dues oficines presencials a Manresa i Berga.
Manresa
- Grup Font Dels Capellans, 12
- Horari: dilluns a dijous de 08:00 a 18:00 i divendres de 08:00 a 15:00
- Cita prèvia: otebages@gbb.cat
Berga
- Carrer Barcelona 30, baixos
- Horari: dilluns a dijous de 08:00 a 16:00 i divendres de 08:00 a 15:00
- Cita prèvia: otebergueda@gbb.cat
Què ofereixen les oficines de transició energètica empresarial?
Les oficines impulsades pel Gremi d'Instal·ladors ofereixen tota classe d'activitats divulgatives i de promoció vinculades a la transició energètica. Així mateix, facilita assessorament a empreses i a professionals del sector. “Estem parlant d'acompanyament tècnic, però també legal i en les línies d'ajut”, explica Ferran Soler, director del Gremi d'instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès. En aquest sentit, és important que a partir de programes molt genèrics s'ajudi a “aterrar” a la realitat de cada cas, però que el mateix temps es tinguin en compte les diferències en les normatives depenent de cada municipi.
També programen durant un període de dos anys cursos i formacions de franc en les diverses branques de les energies renovables i l'eficiència energètica. Amb l'objectiu de millorar la formació del personal que ja hi treballa i també captar nou talent que vulgui treballar en aquest àmbit, ja que és un sector molt mancat de professionals, un fet que els experts consideren que s'agreujarà els pròxims anys.
Ho explica José Berral, president del gremi: “Les oficines ens permetran continuar promovent l'ofici de l'instal·lador i complementar el projecte Impulsa el sector instal·lador, que implementem des de fa quatre anys a les nostres comarques”.
- Consulta aquí tota la informació i l'oferta formativa de les Oficines de Transició Energètica Empresarial
Impulsar comunitats energètiques a polígons industrials
En els darrers anys, en molts municipis i barris de la Catalunya Central s'han creat comunitats energètiques, grups de veïns que, amb el suport o sense de l'ajuntament, s'uneixen per produir i compartir l'energia renovable que generen.
Es tracta d'un model amb molt potencial també per a les empreses. N'és un exemple i un referent el projecte Manresa Il·lumina al polígon de Bufalvent. Amb les primeres instal·lacions fotovoltaiques en fase de legalització, també es pretén a llarg termini incorporar serveis de mobilitat elèctrica compartida o sistemes d'emmagatzematge energètic.
Aquest va ser un dels projectes que es va presentar a la jornada que el passat 23 de setembre es va celebrar a Sallent organitzat per Xarxa d'Oficines per la Transició energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d’oficines de transició energètica del territori. “Ho volem reproduir allà on sigui viable, sostenible i no tingui un impacte perjudicial per al territori”, assegura Oriol Pascual, tècnic de la xarxa a la Cerdanya.
En aquest sentit, els polígons industrials tenen molt potencial per tirar endavant aquests projectes col·lectius que se sumin o complementin iniciatives individuals d'eficiència -que ara es bonifiquen amb els certificats d'estalvi energètic (CAE)- o d'instal·lació de renovables. Són dos àmbits on l'assessorament de les oficines pot ser clau per fer avançar la transició energètica entre les empreses. “És un error limitar aquest camp a la instal·lació de plaques solars. Hi ha altres tipus d'energies renovables, però també és clau la instal·lació d'aerotèrmia per climatització o la transició cap a un model de mobilitat elèctrica a les empreses”, conclou el tècnic.